Повернення Ракицького: легенда "Шахтаря" уклав угоду з останнім клубом УПЛ

35-річний центральний захисник приєднався до "моряків" на правах вільного агента. Деталі контракту не розголошуються. За "Чорноморець" футболіст гратиме під 44-м номером. Дебют Ракицького за новий клуб може відбутися в неділю, 30 березня в матчі 22-го туру УПЛ "Карпати" – "Чорноморець".

На початку тижня одеський клуб очолив колишній партнер Ракицького по "Шахтарю" Олександр Кучер. "Чорноморець" з 15-ма очками посідає останнє місце в УПЛ.

(фото: ФК "Чорноморець")

Хто такий Ярослав Ракицький

33-річний уродженець міста Першотравенськ (зараз – Шахтарське) Дніпропетровської області. Почав займатися футболом у місцевій ДЮСШ, а у 13 років перебрався до академії донецького "Шахтаря".

В Україні грав лише у складі "гірників" (2006-2019 та 2023-2024 роки). Провів за донецький клуб 358 матчів, у яких відзначився 18 голами та 35 асистами.

Також виступав за російський "Зеніт" (2019-2022) та турецький "Адана Демірспор" (2022).

10-разовий чемпіон та 7-разовий володар Кубка України. 4-разовий чемпіон Росії.

За збірну України в 2009-2018 роках зіграв 54 матчі, в яких забив 5 голів. Учасник чемпіонатів Європи 2012 та 2016 років.