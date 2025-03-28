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Повернення УПЛ: повний розклад матчів 28-30 березня

П'ятниця 28 березня 2025 11:08
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Повернення УПЛ: повний розклад матчів 28-30 березня Фото: "Рух" зіграє з "Динамо" в чемпіонаті та в Кубку України (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Після міжнародної паузи знову переносимо увагу на матчі внутрішніх турнірів. 28-30 березня відбудуться поєдинки 22-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Тур доволі рівний, в ньому немає яскраво вираженого центрального поєдинку. Натомість кожний окремий матч має свою інтригу.

У п'ятницю, 28 березня, о 13:00 програму відкриють "Інгулець" з Петрового та рівненський "Верес". Гра відбудеться на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. А о 15:30 у Черкасах ЛНЗ зустрінеться з житомирським "Поліссям".

Три матчі заплановані на суботу, 29 березня. У всіх – зіграють лідери. О 13:00 столичний "Лівий Берег" прийме "Олександрію", о 15:30 інша київська команда – "Оболонь" вдома зіграє з донецьким "Шахтарем". А о 18:30 у Львові – "Рух" спробує створити проблеми "Динамо". Цікаво, що "Рух" з "Динамо" зіграють між собою два матчі поспіль: 2 квітня, також у Львові вони зійдуться в рамках 1/4 фіналу Кубка України.

Завершать програму 22-го туру три поєдинки в неділю, 30 березня. О 13:00 полтавська "Ворскла" зустрінеться з криворізьким "Кривбасом". О 15:30 одеський "Чорноморець" з дебютом нового наставника Олександра Кучера зіграє у Львові з "Карпатами". А о 18:00 луганська "Зоря" у Києві на стадіоні "Динамо" перевірить на міцність ковалівський "Колос".

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Починаючи з лютого він з'явився і на медіасервісі MEGOGO. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 28-30 березня в УПЛ:

28 березня (п'ятниця)

  • 13:00, "Інгулець" – "Верес"
  • 15:30, ЛНЗ – "Полісся"

29 березня (субота)

  • 13:00, "Лівий Берег" – "Олександрія"
  • 15:30, "Оболонь" – "Шахтар"
  • 18:00, "Рух" – "Динамо"

30 березня (неділя)

  • 13:00, "Ворскла" – "Кривбас"
  • 15:30, "Карпати" – "Чорноморець"
  • 18:00, "Зоря" – "Колос"

Повернення УПЛ: повний розклад матчів 28-30 березня

Повернення УПЛ: повний розклад матчів 28-30 березня

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