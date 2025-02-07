Повернення з полону: які права та компенсації передбачені для звільнених військових

Україна повернула з російського полону ще 150 своїх військовослужбовців , серед яких солдати, сержанти та офіцери різних родів військ. Звільнених чекає медична допомога, реабілітація та соціальна підтримка.

Про те, які права мають звільнені з полону захисники, розповідає РБК-Україна із посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП .

На що мають право звільнені з полону

Звільнення зі служби - військові можуть скористатися правом на демобілізацію відповідно до ст. 26 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Незалежно від того, коли військового звільнили з полону, він може отримати одноразову виплату, яка складає 50% від місячного грошового забезпечення за кожен рік служби.

Додаткова відпустка - якщо військовий вирішить продовжити службу, йому надається 90-денна відпустка зі збереженням зарплати. Відкликати із цієї відпустки можуть лише за його згоди.

Фінансова допомога - звільнені з полону мають право на одноразову виплату у 100 тисяч гривень, а також щорічні виплати в розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування у полоні. Ці виплати можуть отримати і військові, і цивільні особи.

Як отримати виплати та підтримку

Для отримання фінансової допомоги необхідно офіційне підтвердження факту перебування в полоні. Це рішення ухвалює комісія при Міністерстві з питань реінтеграції. Важливий документ - довідка про перебування в полоні, яку можна отримати в Національному інформаційному бюро (запит надсилається на info@nib.gov.ua).

Правова допомога для звільнених з полону

Звільнені з полону українці можуть отримати правову підтримку:

первинна правова допомога - консультації та допомога у складанні документів;

- консультації та допомога у складанні документів; вторинна правова допомога - представництво в судах та юридична підтримка в питаннях соціальних виплат і компенсацій.

У ТЦК запевняють, що всі виплати будуть нараховані без затримок, а звільнені з полону отримають необхідну підтримку для відновлення та повернення до мирного життя.