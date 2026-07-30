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Повернення після СЗЧ через "Армія+": Міноборони пояснило механізм

20:32 30.07.2026 Чт
2 хв
Тепер процедуру можна пройти дистанційно
aimg Анастасія Никончук
Повернення після СЗЧ через "Армія+": Міноборони пояснило механізм Ілюстративне фото: ЗСУ (GettyImages)
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В Україні спростили процедуру добровільного повернення на службу для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Без резервних батальйонів

Міністерство оборони запровадило новий порядок добровільного повернення на службу для військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту, у яких факт самовільного залишення частини (СЗЧ) було зафіксовано до 12 червня 2026 року.

Головна зміна полягає в тому, що військовослужбовцям не потрібно проходити через батальйони резерву або звертатися до Військової служби правопорядку. Всі основні етапи оформлення тепер доступні через програму "Армія+".

Як подати рапорт

Для початку процедури у розділі Army ID з'явиться повідомлення про зафіксований факт відсутності на службі.

Після цього необхідно відкрити програму, перейти до розділу "Сервіси", вибрати вкладку "Рапорти" та оформити звернення "Повернення на службу після СЗЧ".

Військовослужбовець може самостійно вибрати військову частину з переліку доступних у своїй структурі, вказати бажаний напрямок служби, інформацію про свій досвід та підписати рапорт в електронному вигляді.

Після розгляду заяви представники обраної частини зв'яжуться із військовослужбовцем для узгодження подальших дій.

Скільки часу дають на прибуття

Після підтвердження перекладу в програмі з'явиться статус "Дорогою". З цього моменту військовослужбовцю надається п'ять днів, щоб прибути до нового місця служби.

Подати електронний рапорт за спрощеною процедурою можна до 20 вересня 2026 року.

Куди звертатися за консультацією

У Міністерстві оборони повідомили, що у разі виникнення питань військовослужбовці можуть звернутися на гарячу лінію відомства.

Також докладну інструкцію та відповіді на поширені питання опубліковано на офіційному порталі міністерства.

Раніше для повернення після СЗЧ військовослужбовцям необхідно було проходити додаткові процедури через батальйони резерву або військову службу правопорядку.

Новий механізм дозволяє оформити повернення дистанційно через додаток "Армія+" та самостійно вибрати військову частину для подальшого проходження служби.

Нагадаємо, що раніше в Україні повідомили про можливість добровільного повернення на військову службу після самовільного залишення частини з правом самостійно обрати підрозділ. Після відновлення на службі військовослужбовцям також поновлюється грошове забезпечення.

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