ua en ru
Чт, 30 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Возвращение после СЗЧ через "Армия+": Минобороны объяснило механизм

20:32 30.07.2026 Чт
2 мин
Теперь процедуру можно пройти дистанционно
aimg Анастасия Никончук
Возвращение после СЗЧ через "Армия+": Минобороны объяснило механизм Иллюстративное фото: ВСУ (GettyImages)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Украине упростили процедуру добровольного возвращения на службу для военнослужащих, самовольно оставивших часть до 12 июня 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Без резервных батальонов

Министерство обороны внедрило новый порядок добровольного возвращения на службу для военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта, у которых факт самовольного оставления части (СЗЧ) был зафиксирован до 12 июня 2026 года.

Главное изменение заключается в том, что военнослужащим больше не нужно проходить через батальоны резерва или обращаться в Военную службу правопорядка. Все основные этапы оформления теперь доступны через приложение "Армия+".

Как подать рапорт

Для начала процедуры в разделе Army ID появится уведомление о зафиксированном факте отсутствия на службе.

После этого необходимо открыть приложение, перейти в раздел "Сервисы", выбрать вкладку "Рапорты" и оформить обращение "Возвращение на службу после СЗЧ".

Военнослужащий может самостоятельно выбрать воинскую часть из перечня доступных в своей структуре, указать желаемое направление службы, информацию о своем опыте и подписать рапорт в электронном виде.

После рассмотрения заявления представители выбранной части свяжутся с военнослужащим для согласования дальнейших действий.

Сколько времени дают на прибытие

После подтверждения перевода в приложении появится статус "В пути". С этого момента военнослужащему предоставляется пять дней, чтобы прибыть к новому месту службы.

Подать электронный рапорт по упрощенной процедуре можно до 20 сентября 2026 года.

Куда обращаться за консультацией

В Министерстве обороны сообщили, что при возникновении вопросов военнослужащие могут обратиться на горячую линию ведомства.

Также подробная инструкция и ответы на распространенные вопросы опубликованы на официальном портале министерства.

Ранее для возвращения после СЗЧ военнослужащим необходимо было проходить дополнительные процедуры через батальоны резерва или Военную службу правопорядка.

Новый механизм позволяет оформить возвращение дистанционно через приложение "Армия+" и самостоятельно выбрать воинскую часть для дальнейшего прохождения службы.

Напоминаем, что ранее в Украине сообщили о возможности добровольного возвращения на военную службу после самовольного оставления части с правом самостоятельно выбрать подразделение. После восстановления на службе военнослужащим также возобновляется денежное обеспечение.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Следующие 100 дней могут решить исход войны РФ против Украины, - Туск
Следующие 100 дней могут решить исход войны РФ против Украины, - Туск
Аналитика
Испорченная кредитная история: как восстановить финансовую репутацию и сколько времени это займет
Анна Рыжукредактор РБК-Украина Испорченная кредитная история: как восстановить финансовую репутацию и сколько времени это займет