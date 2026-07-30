Возвращение после СЗЧ через "Армия+": Минобороны объяснило механизм

В Украине упростили процедуру добровольного возвращения на службу для военнослужащих, самовольно оставивших часть до 12 июня 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Без резервных батальонов

Министерство обороны внедрило новый порядок добровольного возвращения на службу для военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта, у которых факт самовольного оставления части (СЗЧ) был зафиксирован до 12 июня 2026 года.

Главное изменение заключается в том, что военнослужащим больше не нужно проходить через батальоны резерва или обращаться в Военную службу правопорядка. Все основные этапы оформления теперь доступны через приложение "Армия+".

Как подать рапорт

Для начала процедуры в разделе Army ID появится уведомление о зафиксированном факте отсутствия на службе.

После этого необходимо открыть приложение, перейти в раздел "Сервисы", выбрать вкладку "Рапорты" и оформить обращение "Возвращение на службу после СЗЧ".

Военнослужащий может самостоятельно выбрать воинскую часть из перечня доступных в своей структуре, указать желаемое направление службы, информацию о своем опыте и подписать рапорт в электронном виде.

После рассмотрения заявления представители выбранной части свяжутся с военнослужащим для согласования дальнейших действий.

Сколько времени дают на прибытие

После подтверждения перевода в приложении появится статус "В пути". С этого момента военнослужащему предоставляется пять дней, чтобы прибыть к новому месту службы.

Подать электронный рапорт по упрощенной процедуре можно до 20 сентября 2026 года.

Куда обращаться за консультацией

В Министерстве обороны сообщили, что при возникновении вопросов военнослужащие могут обратиться на горячую линию ведомства.

Также подробная инструкция и ответы на распространенные вопросы опубликованы на официальном портале министерства.

Ранее для возвращения после СЗЧ военнослужащим необходимо было проходить дополнительные процедуры через батальоны резерва или Военную службу правопорядка.

Новый механизм позволяет оформить возвращение дистанционно через приложение "Армия+" и самостоятельно выбрать воинскую часть для дальнейшего прохождения службы.