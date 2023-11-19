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Повернення підлітка в Україну. Омбудсмен розповів про участь Катару та шкоду від медійної активності

Неділя 19 листопада 2023 16:55
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Повернення підлітка в Україну. Омбудсмен розповів про участь Катару та шкоду від медійної активності Фото: Богдан Єрмохін (facebook com Dmitry Spirin)
Автор: Наталія Кава

Над поверненням в Україну підлітка з Маріуполя Богдана Єрмохіна працювала велика команда людей. Було задіяно закордонні організації та Катар.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону.

"Історія повернення Богдана, для мене розпочалась 14 вересня цього року, я не знаю хто раніше ним займався і як це відбувалось, але нам було важливо почути від нього що він хоче повернутись в Україну і готовий для цього зробити все", - розповів Лубінець.

За його словами, вже під час першої Розмови його та Богдана було вирішено що для його повернення з Росії буде задіяно посередників. При цьому посередником виступав Катар, хоча на той момент у медійному просторі інформація про співпрацю України та Катару не розповсюджувалась.

"Тоді у нас публічно не звучало про Катар, але Богдану я вже сказав про те що Катар буде цим займатись. У поверненні приймали участь багато людей. Вперше ми залучили ЮНІСЕФ. Я не можу розкривати багато деталей, але присутність Катару і міжнародних організацій нам допомогли повернути Богдана", - сказав омбудсмен.

При цьому він зауважив, що медійна активність навколо підлітка, яку підняли активісти в Україні, певною мірою заважала його поверненню. Адже РФ звертала на це увагу.

"І оця медійна активність, напередодні його повернення нам не допомогала, а навіть зупиняла процес. Бо російська сторона звертала увагу що ми його ще не повернули, а ви вже публічно показуєте, що він має розповідати про те наскільки погано з ним поводились. На майбутнє - я хочу це зупинити. Коли нам треба публічність - ми про це кажемо, коли не треба, ми теж кажемо. Це стосується у всіх питання повернення українських дітей... це в цілому не проста історія. У цьому приймала участь дуже велика команда людей", - підкреслив він.

Повернення Богдана Єрмохіна

Депортований росіянами 17-річний українець Богдан Єрмохін 19 листопада був повернутий в Україну. Його депортували з Маріуполя в РФ і там вручили повістку - він мав поповнити ряди армії РФ і воювати за окупантів, які зруйнували його рідне місто. Хлопець не розгубився і звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням повернути його до України.

Депортація українських дітей

Зазначимо, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Нагадаємо, у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

У червні перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.

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Війна Росії проти України
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