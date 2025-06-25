Повернення без перешкод? У МОН пояснили, чи вистачає місць у школах для дітей з-за кордону

Місця у школах вистачає для всіх

"З нашою мережею (шкіл - ред.), яку ми мали до повномасштабного вторгнення, яку маємо і зараз, у нас немає питання нестачі місць. І я тут насмілюсь навіть сказати, що в абсолютній більшості закладів освіти. Ситуації, де є конкурсні місця, - поодинокі й стосуються профільних ліцеїв, там, де є акцент на мовах, чи фізико-математичних (предметах). Але, знову ж таки, це поодинокі випадки", - заявила чиновниця.

Кузьмичова наголосила, якщо дитина повертається, то в школі, до якої звернулись її батьки, не можуть її не прийняти. Відмова у зарахуванні можлива лише в тих випадках, коли заклад має підтверджену офіційно конкурсну систему.

Такі дані фіксуються у системі AIKOM - Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту.

Представниця МОН також наголосила, що інформація про наявні вільні місця має бути у відкритому доступі.

"Все це публічна інформація, яка має бути оприлюднена на сайтах закладів освіти", - додала заступниця міністр.

Скільки українських школярів за кордоном

Раніше Міністерство освіти й науки України заявляло, що зараз за кордоном перебуває 2,1 мільйона українських дітей шкільного віку. З них лише 358 тисяч дітей продовжують навчатись в українських школах за різними формами освіти.

У відомстві зазначають, що з кожним роком кількість школярів, які навчаються з-за кордону, зменшується. До цього призводить дві основні причини: