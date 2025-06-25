Повернення без перешкод? У МОН пояснили, чи вистачає місць у школах для дітей з-за кордону

В українських школах вистачає місць для дітей, які повертаються з-за кордону. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в ефірі телемарафону.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на ефір.
"З нашою мережею (шкіл - ред.), яку ми мали до повномасштабного вторгнення, яку маємо і зараз, у нас немає питання нестачі місць. І я тут насмілюсь навіть сказати, що в абсолютній більшості закладів освіти. Ситуації, де є конкурсні місця, - поодинокі й стосуються профільних ліцеїв, там, де є акцент на мовах, чи фізико-математичних (предметах). Але, знову ж таки, це поодинокі випадки", - заявила чиновниця.
Кузьмичова наголосила, якщо дитина повертається, то в школі, до якої звернулись її батьки, не можуть її не прийняти. Відмова у зарахуванні можлива лише в тих випадках, коли заклад має підтверджену офіційно конкурсну систему.
Такі дані фіксуються у системі AIKOM - Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту.
Представниця МОН також наголосила, що інформація про наявні вільні місця має бути у відкритому доступі.
"Все це публічна інформація, яка має бути оприлюднена на сайтах закладів освіти", - додала заступниця міністр.
Раніше Міністерство освіти й науки України заявляло, що зараз за кордоном перебуває 2,1 мільйона українських дітей шкільного віку. З них лише 358 тисяч дітей продовжують навчатись в українських школах за різними формами освіти.
У відомстві зазначають, що з кожним роком кількість школярів, які навчаються з-за кордону, зменшується. До цього призводить дві основні причини:
Раніше ми писали про те, що восени українські освітні заклади знову зазнають трансформацій. Міністерство освіти і науки готує одразу кілька нововведень, деякі торкнуться підвищення кваліфікації вчителів, а деякі організації освітнього процесу.
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