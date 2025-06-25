Возвращение без препятствий? В МОН объяснили, хватает ли мест в школах для детей из-за границы

В украинских школах хватает мест для детей, которые возвращаются из-за границы. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в эфире телемарафона.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир.
"С нашей сетью (школ - ред.), которую мы имели до полномасштабного вторжения, которую имеем и сейчас, у нас нет вопроса нехватки мест. И я здесь осмелюсь даже сказать, что в абсолютном большинстве учебных заведений. Ситуации, где есть конкурсные места, - единичные и касаются профильных лицеев, там, где есть акцент на языках, или физико-математических (предметах). Но, опять же, это единичные случаи", - заявила чиновница.
Кузьмичева отметила, если ребенок возвращается, то в школе, в которую обратились его родители, не могут его не принять. Отказ в зачислении возможен только в тех случаях, когда заведение имеет подтвержденную официально конкурсную систему.
Такие данные фиксируются в системе AИKOM - Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента.
Представительница МОН также отметила, что информация об имеющихся свободных местах должна быть в открытом доступе.
"Все это публичная информация, которая должна быть обнародована на сайтах учебных заведений", - добавила заместитель министра.
Ранее Министерство образования и науки Украины заявляло, что сейчас за рубежом находится 2,1 миллиона украинских детей школьного возраста. Из них только 358 тысяч детей продолжают учиться в украинских школах по разным формам образования.
В ведомстве отмечают, что с каждым годом количество школьников, которые учатся из-за рубежа, уменьшается. К этому приводит две основные причины:
Ранее мы писали о том, что осенью украинские образовательные учреждения снова подвергнутся трансформациям. Министерство образования и науки готовит сразу несколько нововведений, некоторые коснутся повышения квалификации учителей, а некоторые организации образовательного процесса.
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