Возвращение без препятствий? В МОН объяснили, хватает ли мест в школах для детей из-за границы

Места в школах хватает для всех

"С нашей сетью (школ - ред.), которую мы имели до полномасштабного вторжения, которую имеем и сейчас, у нас нет вопроса нехватки мест. И я здесь осмелюсь даже сказать, что в абсолютном большинстве учебных заведений. Ситуации, где есть конкурсные места, - единичные и касаются профильных лицеев, там, где есть акцент на языках, или физико-математических (предметах). Но, опять же, это единичные случаи", - заявила чиновница.

Кузьмичева отметила, если ребенок возвращается, то в школе, в которую обратились его родители, не могут его не принять. Отказ в зачислении возможен только в тех случаях, когда заведение имеет подтвержденную официально конкурсную систему.

Такие данные фиксируются в системе AИKOM - Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента.

Представительница МОН также отметила, что информация об имеющихся свободных местах должна быть в открытом доступе.

"Все это публичная информация, которая должна быть обнародована на сайтах учебных заведений", - добавила заместитель министра.

Сколько украинских школьников за рубежом

Ранее Министерство образования и науки Украины заявляло, что сейчас за рубежом находится 2,1 миллиона украинских детей школьного возраста. Из них только 358 тысяч детей продолжают учиться в украинских школах по разным формам образования.

В ведомстве отмечают, что с каждым годом количество школьников, которые учатся из-за рубежа, уменьшается. К этому приводит две основные причины: