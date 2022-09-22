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Повернення Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 22 вересня

Фото: Збірна Франції готова реабілітуватися за попередні невдачі (facebook.com/equipedefrance)
Автор: Антон Федорців

Десятьма матчами у трьох дивізонах розпочнеться у четвер 5-й тур Ліги націй УЄФА 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Ігровий день розпочнеться о 17:00 в Астані поєдинком збірних Казахстану та Білорусі в Дивізіоні C. У разі перемоги господарі гарантують собі підвищення в класі.

Натомість о 19-й годині збірна Латвії прийме молдован у Ризі. Навіть нічия дозволить балтійцям змінити Дивізіон D на C у наступному розіграші Ліги націй. Тим часом гостей влаштує тільки перемога та ще й поразка латвійців у матчі проти Андорри 25 вересня.

Ще вісім матчів призначені на 21:45. Найцікавіші протистояння підготував Дивізіон A. Там у квартеті A4 бельгійці на власному полі проекзаменують Уельс, а у Варшаві поляки приймуть збірну Нідерландів. Несподіваний аутсайдер групи A1 – Франція – вдома зустрінеться з австрійцями, а Хорватія з Данією зійдуться в двобої у Загребі.

Після виходу з телевізійного ринку "Медіа Групи Україна" права на трансляцію матчів Ліги націй перейшли до сервісу MEGOGO. Платформа покаже всі поєдинки в прямому ефірі за винятком матчу за участі білоруської збірної та битви карликів Ліхтенштейн – Андорра.

Перелік матчів четверга в 5-му турі Ліги націй:

  • Казахстан – Білорусь, 17:00
  • Латвія – Молдова, 19:00
  • Бельгія – Уельс, 21:45
  • Польща – Нідерланди, 21:45
  • Франція – Австрія, 21:45
  • Хорватія – Данія, 21:45
  • Литва – Фарерські острови, 21:45
  • Словаччина – Азербайджан, 21:45
  • Туреччина – Люксембург, 21:45
  • Ліхтенштейн – Андорра, 21:45

Нагадаємо, що українська збірна зазнала розгрому від Шотландії в Глазго.

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