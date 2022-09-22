Возвращение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 22 сентября

Игровой день начнется в 17:00 в Астане поединком сборных Казахстана и Беларуси в рамках Дивизиона C. В случае победы хозяева гарантируют себе повышение в классе.

В 19 часов сборная Латвии примет молдован в Риге. Даже ничья позволит балтийцам сменить Дивизион D на C в следующем розыгрыше Лиги наций. Тем временем гостей устроит только победа, да еще и поражение латвийцев в матче против Андорры 25 сентября.

Еще восемь матчей назначены на 21:45. Самые интересные противостояния подготовил Дивизион A. Там в квартете A4 бельгийцы на собственном поле проэкзаменуют Уэльс, а в Варшаве поляки примут сборную Нидерландов. Неожиданный аутсайдер группы A1 – Франция – дома встретится с австрийцами, а Хорватия с Данией сойдутся в поединке в Загребе.

После выхода с телевизионного рынка "Медиа Группы Украина" права на трансляцию матчей Лиги наций перешли к сервису MEGOGO. Платформа покажет все поединки в прямом эфире, за исключением матча с участием белорусской сборной и битвы карликов Лихтенштейн – Андорра.

Список матчей четверга в 5-м туре Лиги наций: