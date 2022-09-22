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Возвращение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 22 сентября

Фото: Сборная Франции готова реабилитироваться за предыдущие неудачи (facebook.com/equipedefrance)
Автор: Антон Федорцив

Десятью матчами в трех дивизонах начнется в четверг 5-й тур Лиги наций УЕФА 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Игровой день начнется в 17:00 в Астане поединком сборных Казахстана и Беларуси в рамках Дивизиона C. В случае победы хозяева гарантируют себе повышение в классе.

В 19 часов сборная Латвии примет молдован в Риге. Даже ничья позволит балтийцам сменить Дивизион D на C в следующем розыгрыше Лиги наций. Тем временем гостей устроит только победа, да еще и поражение латвийцев в матче против Андорры 25 сентября.

Еще восемь матчей назначены на 21:45. Самые интересные противостояния подготовил Дивизион A. Там в квартете A4 бельгийцы на собственном поле проэкзаменуют Уэльс, а в Варшаве поляки примут сборную Нидерландов. Неожиданный аутсайдер группы A1 – Франция – дома встретится с австрийцами, а Хорватия с Данией сойдутся в поединке в Загребе.

После выхода с телевизионного рынка "Медиа Группы Украина" права на трансляцию матчей Лиги наций перешли к сервису MEGOGO. Платформа покажет все поединки в прямом эфире, за исключением матча с участием белорусской сборной и битвы карликов Лихтенштейн – Андорра.

Список матчей четверга в 5-м туре Лиги наций:

  • Казахстан – Беларусь, 17:00
  • Латвия – Молдова, 19:00
  • Бельгия – Уэльс, 21:45
  • Польша – Нидерланды, 21:45
  • Франция – Австрия, 21:45
  • Хорватия – Дания, 21:45
  • Литва – Фарерские острова, 21:45
  • Словакия – Азербайджан, 21:45
  • Турция – Люксембург, 21:45
  • Лихтенштейн – Андорра, 21:45

Напомним, что украинская сборная потерпела разгром от Шотландии в Глазго.

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