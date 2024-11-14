Повернення Ліги націй 14 листопада: повний розклад матчів четверга

Сезон 2024/25 Ліги націй УЄФА відновиться вісьмома поєдинками в різних куточках Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
П'ятий тур змагань відкриватимуть біля підніжжя Тянь-Шаню. О 17-й годині за київським часом збірна Казахстану прийме Австрію. Натомість о 19:00 національна команда Вірменії зустрінеться з Фарерськими островами.
Ще шість поєдинків запланували на 21:45. У групі A2 збірна Бельгії протистоятиме Італії, а національна команда Франції прийме Ізраїль. Натомість в квартеті B2 Греція зустрінеться зі збірною Англії, а національна команда Фінляндії гостюватиме в Ірландії. Тим часом у групі B3 збірна Словенії прийме Норвегію. Нарешті лідер квартету C4 – Північна Македонія – зустрінеться з національною командою Латвії.
Усі поєдинки на території України покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL. Безкоштовно в цифровому мовленні T2 телеканал "MEGOGO Спорт" транслюватиме матч вірменської збірної проти Фарерських островів та поєдинок словенців проти національної команди Норвегії.
Перелік матчів четверга в 5-му турі Ліги націй 2024/25:
Центральний матч вечора відбудеться в Брюсселі. Бельгійські "червоні дияволи" (4 очки) зобов'язані перемагати збірну Італії (10), щоб зберегти шанси на фінал турніру. У жовтні "Скуадра Адзурра" в меншості втратила перемогу над Бельгією у Римі. Підопічні Лучано Спаллетті повели з голами Камб'язо та Ретегі, але вдесятьох після вилучення Пеллегріні пропустили від Де Кейпера та Троссарда.
Англія прагне реваншуватися за домашню поразку еллінам. Беллінгем на 87-й хвилині першого протистояння, здавалося, врятував "Трьох левів" від поразки, але Павлідіс у доданий арбітром час приніс збірній Греції несподівану перемогу. Команда Івана Йовановіча виграла всі чотири матчі та може дозволити розписати нічию з англійцями перед вояжем у Гельсінкі на фінальний тур.
Битва лідерів відбудеться в іншому квартеті Дивізіону B. Словенці та норвежці набрали по 7 очок і будуть прагнути відчепити прямого конкурента в очному поєдинку. Таку ж кількість залікових балів набрала й збірна Австрії, тож обидві національні команди гратимуть на перемогу, поки альпійці гостюватимуть в аутсайдера групи – Казахстану. Проти останніх пізніше гратимуть Холанд і Ко.
До слова, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу з групи Ліги націй.
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