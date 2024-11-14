Повернення Ліги націй 14 листопада: повний розклад матчів четверга

П'ятий тур змагань відкриватимуть біля підніжжя Тянь-Шаню. О 17-й годині за київським часом збірна Казахстану прийме Австрію. Натомість о 19:00 національна команда Вірменії зустрінеться з Фарерськими островами.

Ще шість поєдинків запланували на 21:45. У групі A2 збірна Бельгії протистоятиме Італії, а національна команда Франції прийме Ізраїль. Натомість в квартеті B2 Греція зустрінеться зі збірною Англії, а національна команда Фінляндії гостюватиме в Ірландії. Тим часом у групі B3 збірна Словенії прийме Норвегію. Нарешті лідер квартету C4 – Північна Македонія – зустрінеться з національною командою Латвії.

Усі поєдинки на території України покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL. Безкоштовно в цифровому мовленні T2 телеканал "MEGOGO Спорт" транслюватиме матч вірменської збірної проти Фарерських островів та поєдинок словенців проти національної команди Норвегії.

Перелік матчів четверга в 5-му турі Ліги націй 2024/25:

Казахстан – Австрія, 17:00

Вірменія – Фарери, 19:00

Бельгія – Італія, 21:45

Франція – Ізраїль, 21:45

Греція – Англія, 21:45

Ірландія – Фінляндія, 21:45

Словенія – Норвегія, 21:45

Північна Македонія – Латвія, 21:45

Топ-3 матчі 14 листопада в Лізі націй

Центральний матч вечора відбудеться в Брюсселі. Бельгійські "червоні дияволи" (4 очки) зобов'язані перемагати збірну Італії (10), щоб зберегти шанси на фінал турніру. У жовтні "Скуадра Адзурра" в меншості втратила перемогу над Бельгією у Римі. Підопічні Лучано Спаллетті повели з голами Камб'язо та Ретегі, але вдесятьох після вилучення Пеллегріні пропустили від Де Кейпера та Троссарда.

Англія прагне реваншуватися за домашню поразку еллінам. Беллінгем на 87-й хвилині першого протистояння, здавалося, врятував "Трьох левів" від поразки, але Павлідіс у доданий арбітром час приніс збірній Греції несподівану перемогу. Команда Івана Йовановіча виграла всі чотири матчі та може дозволити розписати нічию з англійцями перед вояжем у Гельсінкі на фінальний тур.

Битва лідерів відбудеться в іншому квартеті Дивізіону B. Словенці та норвежці набрали по 7 очок і будуть прагнути відчепити прямого конкурента в очному поєдинку. Таку ж кількість залікових балів набрала й збірна Австрії, тож обидві національні команди гратимуть на перемогу, поки альпійці гостюватимуть в аутсайдера групи – Казахстану. Проти останніх пізніше гратимуть Холанд і Ко.