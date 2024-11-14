Возвращение Лиги наций 14 ноября: полное расписание матчей четверга

Пятый тур соревнований будут открывать у подножия Тянь-Шаня. В 17 часов по киевскому времени сборная Казахстана примет Австрию. В свою очередь в 19:00 национальная команда Армении встретится с Фарерскими островами.

Еще шесть поединков запланировано на 21:45. В группе A2 сборная Бельгии будет противостоять Италии, а национальная команда Франции примет Израиль. Зато в квартете B2 Греция встретится со сборной Англии, а национальная команда Финляндии будет гостить в Ирландии. Тем временем в группе B3 сборная Словении примет Норвегию. Наконец лидер квартета C4 – Северная Македония – встретится с национальной командой Латвии.

Все поединки на территории Украины покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL. Бесплатно в цифровом вещании T2 телеканал "MEGOGO Спорт" будет транслировать матч армянской сборной против Фарерских островов и поединок словенцев против национальной команды Норвегии.

Список матчей четверга в 5-м туре Лиги наций 2024/25:

Казахстан – Австрия, 17:00

Армения – Фареры, 19:00

Бельгия – Италия, 21:45

Франция – Израиль, 21:45

Греция – Англия, 21:45

Ирландия – Финляндия, 21:45

Словения – Норвегия, 21:45

Северная Македония – Латвия, 21:45

Топ-3 матча 14 ноября в Лиге наций

Центральный матч вечера состоится в Брюсселе. Бельгийские "красные дьяволы" (4 очка) обязаны побеждать сборную Италии (10), чтобы сохранить шансы на финал турнира. В октябре "Скуадра Адзурра" в меньшинстве упустила победу над Бельгией в Риме. Подопечные Лучано Спаллетти повели с голами Камбьязо и Ретеги, но вдесятером после удаления Пеллегрини пропустили от Де Кейпера и Троссарда.

Англия стремится реваншироваться за домашнее поражение эллинам. Беллингем на 87-й минуте первого противостояния, казалось, спас "Трех львов" от поражения, но Павлидис в добавленное арбитром время принес сборной Греции неожиданную победу. Команда Ивана Йовановича выиграла все четыре матча и может позволить расписать ничью с англичанами перед вояжем в Хельсинки на финальный тур.

Сражение лидеров состоится в другом квартете Дивизиона B. Словенцы и норвежцы набрали по 7 очков и будут стремиться отцепить прямого конкурента в очном поединке. Такое же количество зачетных баллов набрала и сборная Австрии, так что обе национальные команды будут играть на победу, пока альпийцы гостят у аутсайдера группы – Казахстана. Против последних позже сыграют Холанд и Ко.