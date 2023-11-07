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Повернення Ліги чемпіонів 7 листопада: повний розклад матчів вівторка

Фото: Парижани вже розібралися з "Міланом" удома (psg.fr)
Автор: Антон Федорців

Четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 розпочнеться у вівторок вісьмома матчами в різних куточках Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Новий ігровий день основної сітки головного єврокубка розпочнеться двома поєдинками о 19:45. Іспанська "Барселона" прибула в гості до донецького "Шахтаря", а дортмундська "Боруссія" вдома зустрінеться з англійським "Ньюкаслом".

Центральний матч вечора запланований на 22:00 – на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані однойменний клуб прийме французький "Парі Сен-Жермен". Паралельно розпочнеться двобій мадридського "Атлетіко" та "Селтіка" з Глазго, а римський "Лаціо" зустрінеться з "Фейєнордом" із Роттердама.

На Туманному Альбіоні "Манчестер Сіті" в той же час розпочне двобій зі швейцарським "Янг Бойз". Натомість у Белграді "Црвена Звезда" прийме німецький РБ "Лейпциг", а до "Порту" в гості завітав бельгійський "Антверпен". Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів вівторка в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Боруссія Д" – "Ньюкасл", 19:45
  • ""Шахтар" – "Барселона", 19:45
  • "Атлетіко" – "Селтік", 22:00
  • "Лаціо" – "Фейєнорд", 22:00
  • "Мілан" – ПСЖ, 22:00
  • "Манчестер Сіті" – "Янг Бойз", 22:00
  • "Црвена Звезда" – РБ "Лейпциг", 22:00
  • "Порту" – "Антверпен", 22:00

 

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Барселони" в групі Ліги чемпіонів.

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