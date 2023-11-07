Повернення Ліги чемпіонів 7 листопада: повний розклад матчів вівторка

Новий ігровий день основної сітки головного єврокубка розпочнеться двома поєдинками о 19:45. Іспанська "Барселона" прибула в гості до донецького "Шахтаря", а дортмундська "Боруссія" вдома зустрінеться з англійським "Ньюкаслом".

Центральний матч вечора запланований на 22:00 – на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані однойменний клуб прийме французький "Парі Сен-Жермен". Паралельно розпочнеться двобій мадридського "Атлетіко" та "Селтіка" з Глазго, а римський "Лаціо" зустрінеться з "Фейєнордом" із Роттердама.

На Туманному Альбіоні "Манчестер Сіті" в той же час розпочне двобій зі швейцарським "Янг Бойз". Натомість у Белграді "Црвена Звезда" прийме німецький РБ "Лейпциг", а до "Порту" в гості завітав бельгійський "Антверпен". Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів вівторка в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів: