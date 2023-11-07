Возвращение Лиги чемпионов 7 ноября: полное расписание матчей вторника

Новый игровой день основной сетки главного еврокубка начнется с двух поединков в 19:45. Испанская "Барселона" приехала в гости к донецкому "Шахтеру", а дортмундская "Боруссия" дома встретится с английским "Ньюкаслом".

Центральный матч вечера запланирован на 22:00 – на стадионе "Сан-Сиро" в Милане одноименный клуб примет французский "Пари Сен-Жермен". Параллельно начнется поединок мадридского "Атлетико" и "Селтика" из Глазго, а римский "Лацио" встретится с "Фейеноордом" из Роттердама.

На Туманном Альбионе "Манчестер Сити" в то же время начнет поединок со швейцарским "Янг Бойз". Зато в Белграде "Црвена Звезда" примет немецкий РБ "Лейпциг", а к "Порту" в гости прибыл бельгийский "Антверпен". Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Список матчей вторника в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов: