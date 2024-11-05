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Повернення Ліги чемпіонів 5 листопада: повний розклад матчів вівторка

Європа, Вівторок 05 листопада 2024 12:45
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Повернення Ліги чемпіонів 5 листопада: повний розклад матчів вівторка Фото: Хабі Алонсо повернеться на "Енфілд" у новій ролі (facebook.com/bayer04leverkusen)
Автор: Антон Федорців

Загальний етап оновленої Ліги чемпіонів 2024/25 продовжиться дев'ятьма поєдинками в різних куточках Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Четвертий тур головного єврокубка відкриють два матчі в 19:45 за київським часом. Нідерландський ПСВ на власному полі зустрінеться з іспанською "Жироною", а братиславський "Слован" прийме загребське "Динамо".

Ще сім поєдинків розпочнуться о 22-й годині. Італійська "Болонья" протистоятиме французькому "Монако", а дортмундська "Боруссія" зустрінеться зі "Штурмом" із австрійського Граца. Натомість англійський "Ліверпуль" прийме леверкузенський "Байєр", а туринський "Ювентус" гостюватиме у французького "Лілля".

Центральний матч вечора відбудеться в Мадриді, де "Реал" проекзаменує італійський "Мілан". Тим часом шотландський "Селтік" зустрінеться з німецьким РБ "Лейпциг". Англійський "Манчестер Сіті" на виїзді протистоятиме лісабонському "Спортінгу".

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Безкоштовно в цифровому мовленні T2 матч "Селтіка" та РБ "Лейпциг" покаже телеканал "MEGOGO Спорт".

Перелік матчів вівторка в 4-му турі основного етапу Ліги чемпіонів:

  • ПСВ – "Жирона", 19:45
  • "Слован" – "Динамо" З, 19:45
  • "Болонья" – "Монако", 22:00
  • "Боруссія" Д – "Штурм", 22:00
  • "Ліверпуль" – "Байєр", 22:00
  • "Лілль" – "Ювентус", 22:00
  • "Реал" – "Мілан", 22:00
  • "Селтік" – РБ "Лейпциг", 22:00
  • "Спортінг" – "Манчестер Сіті", 22:00

Повернення Ліги чемпіонів 5 листопада: повний розклад матчів вівторка

Топ-3 матчі 5 листопада в Лізі чемпіонів

Лідер англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" зустрінеться з чемпіоном Німеччини. "Байєр" приїхав на Туманний Альбіон, маючи в активі 7 очок. Мерсисайдці же взагалі виграла всі три поєдинки турніру та ділять лідерство з бірмінгемською "Астон Віллою". Вояж на "Енфілд" особливий для Хабі Алонсо, який провів тут 5 років.

"Якщо б я мусив залишити "Мілан" заради іншого клубу, то ним був би лише "Реал", – заявив якось легендарний Паоло Мальдіні. Команда Паулу Фонсеки наразі далека від найкращих зразків в історії "россонері", але може скористатися міні-кризою мадридців. Королівський клуб програв "Ліллю", а після розгрому "Боруссії" Д зазнав болісного фіаско в Ель Класіко. Ще й Куртуа в лазареті.

Протистояння в Лісабоні цікаве в тренерському вимірі. Рубен Аморім дає прощальне турне на чолі "Спортінга" та в час міжнародної паузи очолить "Манчестер Юнайтед". Головним завданням на "Олд Траффорд" для нього стане скорочення відставання від "Манчестер Сіті". Проте, вперше похитнути Хосепа Гвардіолу португальський тренер матиме нагоду в знайомих умовах.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Янг Бойз" зразка сезону 2024/25.

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