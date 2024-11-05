Возвращение Лиги чемпионов 5 ноября: полное расписание матчей вторника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Четвертый тур главного еврокубка откроют два матча в 19:45 по киевскому времени. Нидерландский ПСВ на своем поле встретится с испанской "Жироной", а братиславский "Слован" примет загребское "Динамо".

Еще семь поединков начнутся в 22 часа. Итальянская "Болонья" будет противостоять французскому "Монако", а дортмундская "Боруссия" встретится со "Штурмом" из австрийского Граца. Английский "Ливерпуль" примет леверкузенский "Байер", а туринский "Ювентус" будет гостить у французского "Лилля".

Центральный матч вечера состоится в Мадриде, где "Реал" проэкзаменует итальянский "Милан". Тем временем шотландский "Селтик" встретится с немецким РБ "Лейпциг". Английский "Манчестер Сити" на выезде будет противостоять лиссабонскому "Спортингу".

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Бесплатно в цифровом вещании T2 матч "Селтика" и РБ "Лейпциг" покажет телеканал "MEGOGO Спорт".

Список матчей вторника в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов:

ПСВ – "Жирона", 19:45

"Слован" – "Динамо" З, 19:45

"Болонья" – "Монако", 22:00

"Боруссия" Д – "Штурм", 22:00

"Ливерпуль" – "Байер", 22:00

"Лилль" – "Ювентус", 22:00

"Реал" – "Милан", 22:00

"Селтик" – РБ "Лейпциг", 22:00

"Спортинг" – "Манчестер Сити", 22:00

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Лидер английской премьер-лиги "Ливерпуль" встретится с чемпионом Германии. "Байер" приехал на Туманный Альбион, имея в активе 7 очков. Мерсисайдцы вообще выиграли все три поединка турнира и делят лидерство с бирмингемской "Астон Виллой". Вояж на "Энфилд" особенный для Хаби Алонсо, проведшего здесь 5 лет.

"Если бы я должен был покинуть "Милан" ради другого клуба, то им был бы только "Реал", – заявил как-то легендарный Паоло Мальдини. Команда Паулу Фонсеки пока далека от лучших образцов в истории "россонери", но может воспользоваться мини-кризисом мадридцев. Королевский клуб проиграл "Лиллю", а после разгрома "Боруссии" Д потерпел болезненное фиаско в Эль Класико.

Противостояние в Лиссабоне интересно в тренерском измерении. Рубен Аморим дает прощальное турне во главе "Спортинга" и во время международной паузы возглавит "Манчестер Юнайтед". Главной задачей на "Олд Траффорд" для него станет сокращение отставания от "Манчестер Сити". Однако, первая возможность поколебать Хосепа Гвардиолу будет у португальского тренера в знакомых условиях.