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Повернення Ліги чемпіонів 5 березня: повний розклад матчів вівторка

Фото: Мюнхенці прагнуть помститися "Лаціо" (fcbayern.com)
Автор: Антон Федорців

Розіграш Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 у вівторок продовжиться першими матчами-відповідями 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

На вечір заплановані два поєдинки. Зустрічі елітних команд відбудуться у німецькому Мюнхені та іспанському Сан-Себастьяні. Обидва матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

"Баварія" вдома прийме римський "Лаціо". Два тижні тому в Римі "ротен" зазнали несподіваної поразки від господарів (0:1). Єдиний м'яч у складі римлян тоді оформив Чіро Іммобіле з пенальті. Та поразка вкупі з іншими невдалими результатами призвели до дострокового звільнення Томаса Тухеля. Він працюватиме з командою лише до літа.

Натомість спокійніше перед матчем-відповіддю почуватиметься "Парі Сен-Жермен". Французький гранд на рідній арені впевнено здолав "Реал Сосьєдад" із голами Мбаппе та Барколи. Тепер баски зобов'язані забивати тричі та не пропустити, щоб випередити команду Луїса Енріке в протистоянні за чвертьфінал.

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів вівторка в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

  • "Баварія" – "Лаціо", 22:00
  • "Реал Сосьєдад" – ПСЖ, 22:00

 

До слова, мадридський "Реал" розписав нічию з "Валенсією" із голом Яремчука.

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