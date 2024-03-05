Возвращение Лиги чемпионов 5 марта: полное расписание матчей вторника

На вечер запланировано два поединка. Встречи элитных команд пройдут в немецком Мюнхене и испанском Сан-Себастьяне. Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.

"Бавария" дома примет римский "Лацио". Две недели назад в Риме "ротен" потерпели неожиданное поражение от хозяев (0:1). Единственный мяч в составе римлян тогда оформил Чиро Иммобиле с пенальти. Но поражение вместе с другими неудачными результатами привели к досрочному увольнению Томаса Тухеля. Он будет работать с командой только до лета.

Зато спокойнее перед ответным матчем будет чувствовать себя "Пари Сен-Жермен". Французский гранд на родной арене уверенно одолел "Реал Сосьедад" с голами Мбаппе и Барколы. Теперь баски обязаны забивать трижды и не пропустить, чтобы опередить команду Луиса Энрике в противостоянии четвертьфинала.

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей вторника в 1/8 финала Лиги чемпионов: