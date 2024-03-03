Яремчук голом засмутив Луніна: "Валенсія" розписала нічию з "Реалом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 27-й тур

"Валенсія" – "Реал" – 2:2

Голи: Дуро, 27, Яремчук, 30 – Вінісіус, 45+5, 76

"Кажани" шокували столичний колектив двома голами під завісу стартових півгодини. Спершу Дуро головою підправив під дальню стійку невдалий удар Переса. А далі Яремчук перехопив необачну передачу Карвахаля назад, обіграв Луніна та відправив м'яч у порожні ворота.

Мадридці зуміли скоротити відрив у доданий арбітром до першої половини час. Голкіпер Мамардашвілі не зміг перервати простріл Карвахаля. Зрештою, м'яч дійшов до вільного Вінісіуса, який з кількох метрів увігнав сферу в уже незахищені ворота.

На 76-й хвилині "вершкові" зрівняли рахунок. Діас отримав передачу Модріча з глибини та навісив на дальню стійку, де подачу очікували Вінісіус і Беллінгем. Бразилець зорієнтувався швидше та головою переправив м'яч за лінію – 2:2 у підсумку.

"Реал" залишиться лідером першості, набравши 66 очок. Утім, "Жирона" Циганкова та Довбика (59 пунктів) матиме шанс скоротити відставання від мадридців. Тим часом "Валенсія" іде на 9-й сходинці. "Кажани" записали до свого активу 37 очок.