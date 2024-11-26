Возвращение Лиги чемпионов 26 ноября: полное расписание матчей вторника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Пятый тур главного еврокубка в 19:45 по киевскому времени откроют два матча. Братиславский "Слован" примет итальянский "Милан", а пражская "Спарта" встретится с мадридским "Атлетико".

В 22 часа начнутся еще семь поединков. В центральном матче вечера мюнхенская "Бавария" будет противостоять французскому "Пари Сен-Жермен". Леверкузенский "Байер" встретится с австрийским "Зальцбургом", а испанская "Барселона" проэкзаменует французский "Брест".

Миланский "Интер" примет немецкий РБ "Лейпциг", а роттердамский "Фейеноорд" будет гостить у английского "Манчестер Сити". Тем временем лиссабонский "Спортинг" встретится с лондонским "Арсеналом". Швейцарский "Янг Бойз" примет "Аталанту" из Бергамо.

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL. Бесплатно в цифровом вещании T2 матч "Янг Бойз" и "Аталанты" покажет телеканал "MEGOGO Спорт".

Список матчей вторника в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов:

"Слован" – "Милан", 19:45

"Спарта" – "Атлетико", 19:45

"Бавария" – ПСЖ, 22:00

"Байер" – "Зальцбург", 22:00

"Барселона" – "Брест", 22:00

"Интер" – РБ "Лейпциг", 22:00

"Манчестер Сити" – "Фейеноорд", 22:00

"Спортинг" – "Арсенал", 22:00

"Янг Бойз" – "Аталанта", 22:00

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Главный поединок вечера будет сверхважным и для "Баварии", и для ПСЖ. Мюнхенцы дважды победили и дважды проиграли в предыдущих турах, а вот французский гранд выиграл всего лишь один матч. Оба претендента на плей-офф сейчас находятся вдали от лидеров, и будут иметь возможность закрепить преимущество хотя бы над одним конкурентом. Римейк финала сезона 2019/20 не оставит равнодушным.

Без поражений в турнире идет "Интер". В гости на "Джузеппе Меацца" приехал РБ "Лейпциг", которому некуда отступать. "Красные быки" проиграли все четыре поединка, так что побеждать должны либо сейчас, либо никогда. В чемпионате Германии саксонцы держатся в первой тройке, но имеют 3-матчевую серию без побед. Выходить из кризиса команда Марко Розе постарается на культовой арене в Милане.

Если качели результатов привычны для РБ "Лейпциг", то пять (!) поражений подряд во всех турнирах для "Манчестер Сити" – сенсация. "Горожане" не могут вернуться на победный путь, подталкивая к мнению, что травмированный Родри был важнейшим винтиком в механизме Пепа Гвардиолы. Но испанский тренер не стал бы великим без выхода из таких тупиков. "Фейеноорд" может попасть под каток.