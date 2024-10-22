UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Повернення Ліги чемпіонів 22 жовтня: повний розклад матчів вівторка

Фото: Королівський клуб готовий вдруге цьогоріч переграти "джмелів" (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорців

Основний раунд оновленої Ліги чемпіонів продовжиться у вівторок дев'ятьма поєдинками в низці європейських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

О 19:45 за київським часом третій тур змагань відкриють два матчі. Італійський "Мілан" прийме бельгійський "Брюгге", а французький "Монако" протистоятиме белградській "Црвені Звезді".

Ще сім поєдинків запланували на 22:00. Лондонський "Арсенал" зустрінеться з донецьким "Шахтарем", а бірмінгемська "Астон Вілла" прийме італійську "Болонью". Іспанська "Жирона" без Віктора Циганкова проекзаменує братиславський "Слован" Данила Ігнатенка, а французький "Парі Сен-Жермен" зустрінеться з нідерландським ПСВ.

Рімейк цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів у Мадриді організують "Реал" і дортмундська "Боруссія". Тим часом "Штурм" із австрійського Граца прийме лісабонський "Спортнг", а німецький "Штутгарт" гостюватиме в туринського "Ювентуса".

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Безкоштовно в цифровому мовленні T2 матч "Астон Вілли" та "Болоньї" покаже телеканал "MEGOGO Спорт".

Перелік матчів вівторка в 3-му турі основного етапу Ліги чемпіонів:

  • "Мілан" – "Брюгге", 19:45
  • "Монако" – "Црвена Звезда", 19:45
  • "Арсенал" – "Шахтар", 22:00
  • "Астон Вілла" – "Болонья", 22:00
  • "Жирона" – Слован", 22:00
  • ПСЖ – ПСВ, 22:00
  • "Реал" – "Боруссія" Д, 22:00
  • "Штурм" – "Спортінг", 22:00
  • "Ювентус" – "Штутгарт", 22:00

 

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Арсенала" та "Шахтаря" в євротурнірі.

Нагадаємо, напередодні пригадали історію протистоянь "Шахтаря" і "Арсенала" в Лізі чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АрсеналРеалБоруссіяПСЖМонакоМіланБрюггеШахтарЛіга чемпіонів