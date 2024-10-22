Возвращение Лиги чемпионов 22 октября: полное расписание матчей вторника

В 19:45 по Киеву третий тур соревнований откроют два матча. Итальянский "Милан" примет бельгийский "Брюгге", а французский "Монако" будет противостоять белградской "Црвене Звезде".

Еще семь поединков запланировано на 22:00. Лондонский "Арсенал" встретится с донецким "Шахтером", а бирмингемская "Астон Вилла" примет итальянскую "Болонью". Испанская "Жирона" без Виктора Цыганкова проэкзаменует братиславский "Слован" Даниила Игнатенко, а французский "Пари Сен-Жермен" встретится с нидерландским ПСВ.

Римейк финала Лиги чемпионов в Мадриде организуют "Реал" и дортмундская "Боруссия". Тем временем "Штурм" из австрийского Граца примет лиссабонский "Спортнг", а немецкий "Штутгарт" будет гостить у туринского "Ювентуса".

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Бесплатно в цифровом вещании T2 матч "Астон Виллы" и "Болоньи" покажет телеканал "MEGOGO Спорт".

Список матчей вторника в 3-м туре основного этапа Лиги чемпионов: