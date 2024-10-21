Мій дім – моя фортеця. Як "Шахтар" звичку обміну домашніми перемогами з "Арсеналом" завів

Турнірні шляхи команд уперше перетнулися в прем'єрному для "гірників" груповому етапі Ліги чемпіонів 2000/01. Тоді жереб звів їх у групі B турніру разом із римським "Лаціо" та празькою "Спартою". У стартовому турі "Шахтар" зазнав розгрому від чемпіона Італії (0:3).

На другий же матч підопічні Віктора Прокопенка поїхали на Альбіон. Там "каноніри" прийняли "Шахтар" на старенькому "Хайбері". Стартові півгодини шокували і команду Арсена Венгера, і вболівальників лондонців. "Гірники" оформили два м'ячі без відповіді до 29-ї хвилини – Бахарєв забив прямим ударом зі штрафного з рикошетом від Піреса, а Воробей переграв Сімена після класної передачі Ателькіна.

Такий розвиток подій змусив "Арсенал" випускати третього нападника ще в першому таймі. І саме Вільтор заклав підвалини камбеку "канонірів", відверто "намалювавши" пенальті в штрафному майданчику "Шахтаря". Щоправда, нинішній керманич тернопільської "Ниви" Вірт парирував постріл Анрі з позначки, та той же Вільтор зіграв на добиванні. Під завісу же поєдинку голеадорські дива показав центрбек Кіоун, двічі проштовхнувши м'яч у ворота "гірників".

Другий матч відбувся у Донецьку, коли "Арсенал" забезпечив вихід у наступний етап. Натомість "Шахтар" мав заочні перегони зі "Спартою" за путівку в Кубок УЄФА. Щоб не залежати від результату поєдинку в Празі, "гірники" повинні були перемагати. Венгер спростив завдання, виставивши напіврезервний склад із другим голкіпером Тейлором і юним Коулом.

Команда Прокопенка таким кадровим пасом "канонірів" скористалася сповна. "Шахтар" оформив три м'ячі без відповіді, а свої прізвища на табло запалив увесь цвіт лінії атаки "гірників" – Ателькін до перерви, а також Воробей та Бєлік – у другому таймі. Перший реалізував вихід віч-на-віч із воротарем, другий забив прямим ударом зі штрафного, а третій класно пробив у дотик після прострілу Воробея.

Обмінялися домашніми перемогами "Арсенал" і "Шахтар" і 10 років по тому. Цього разу вони потрапили в один квартет із португальською "Брагою" і белградським "Партизаном". Після двох перемог на старті групового етапу "гірники" зазнали болісного фіаско на "Емірейтс".

Забивали нові "пташенята" Венгера на різний смак. До перерви в складі "канонірів" відзначилися Сонг і Насрі. У другій половині заспів одноклубників підтримали Фабрегас, Вілшер і Шамах. Лише на 80-й хвилині підопічним Мірчі Луческу вдалося розмочити рахунок. Екс-форвард "Арсенала" Едуардо забив після передачі Жадсона.

Шансу на реванш довго чекати не довелося. "Шахтар" вдруге зустрівся з лондонцями за два тижні на новесенькій "Донбас Арені". Старт зустрічі для "гірників" не склався – реактивний Волкотт на 10-й хвилині втік на побачення з Пятовим і реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером.

"Шахтар" зрівняв рахунку після стандарту. Це Жадсон подав штрафний з лівого флангу, а Чигринський головою спрямував м'яч у сітку. Вирвати ж перемогу "гірникам" вдалося перед перервою: Ракицький віддав діагональ праворуч, Срна вигриз м'яч на фланзі та прострілив у центр штрафного, звідки Едуардо елегантно пробив у кут воріт Фабіанскі. Вітчизняний гранд виграв групу та далі пройшов "Рому" на шляху в чвертьфіналі, щоб потрапити під коток "Барселони"...