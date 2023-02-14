Повернення Ліги чемпіонів 14-15 лютого: повний розклад матчів вівторка та середи

Перший день 1/8 фіналу головного єврокубка ознаменується двома привабливими вивісками. Матчі приймуть дві столиці мод – Мілан і Париж.

На Апеннінах у гості до місцевого "Мілана" завітав лондонський "Тоттенхем". "Россонері" завершили груповий етап на другій сходинці квартету E, поступившись першістю сусідам "шпор" із "Челсі". Натомість "Тоттенхем" виграв групу D.

У паралельному матчі зустрінуться клуби, що домінують у Франції та Німеччині. "Парі Сен-Жермен" і мюнхенська "Баварія" влаштують рімейк фіналу Ліги чемпіонів 2020/21. Тоді сильнішими виявилися німці, які мінімально здолали парижан завдяки голу француза Комана.

Ще два поєдинки заплановані на середу. На бельгійській землі зійдуться нинішня та колишня команди українця Романа Яремчука – "Брюгге" та лісабонська "Бенфіка". Тим часом у Дортмунд завітає лондонський "Челсі" з Михайлом Мудриком в обоймі.

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 14-15 лютого :