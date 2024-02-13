Повернення Ліги чемпіонів 13 лютого: повний розклад матчів вівторка

Стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24 розпочнеться у вівторок двома матчами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Плей-офф Ліги чемпіонів розпочнеться двома матчами. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 22:00 за київським часом. У столиці Данії місцевий "Копенгаген" прийме англійський "Манчестер Сіті". Господарі несподівано пробилися в 1/8 фіналу, залишивши позаду колись грізний "Манчестер Юнайтед". Натомість "містяни" – чинний переможець турніру. Паралельно відбудеться поєдинок у Лейпцизі. Тамтешній РБ під керівництвом Марко Розе протистоятиме вічному фавориту Ліги чемпіонів – мадридському "Реалу". У складі "вершкових" слід очікувати на появу в основі українця Андрія Луніна. Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол". Перелік матчів вівторка в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: "Копенгаген" – "Манчестер Сіті", 22:00

РБ "Лейпциг" – "Реал", 22:00