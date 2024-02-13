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Повернення Ліги чемпіонів 13 лютого: повний розклад матчів вівторка

Копенгаген, Вівторок 13 лютого 2024 11:30
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Повернення Ліги чемпіонів 13 лютого: повний розклад матчів вівторка Фото: Марко Розе підготував сюрпризи для мадридського "Реала" (twitter.com/RBLeipzig)
Автор: Антон Федорців

Стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24 розпочнеться у вівторок двома матчами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Плей-офф Ліги чемпіонів розпочнеться двома матчами. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 22:00 за київським часом.

У столиці Данії місцевий "Копенгаген" прийме англійський "Манчестер Сіті". Господарі несподівано пробилися в 1/8 фіналу, залишивши позаду колись грізний "Манчестер Юнайтед". Натомість "містяни" – чинний переможець турніру.

Паралельно відбудеться поєдинок у Лейпцизі. Тамтешній РБ під керівництвом Марко Розе протистоятиме вічному фавориту Ліги чемпіонів – мадридському "Реалу". У складі "вершкових" слід очікувати на появу в основі українця Андрія Луніна.

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів вівторка в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

  • "Копенгаген" – "Манчестер Сіті", 22:00
  • РБ "Лейпциг" – "Реал", 22:00

Повернення Ліги чемпіонів 13 лютого: повний розклад матчів вівторка

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Марселя" перед поверненням єврокубків.

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