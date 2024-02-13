Возвращение Лиги чемпионов 13 февраля: полное расписание матчей вторника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Плей-офф Лиги чемпионов начнется двумя матчами. Стартовый свисток в обеих встречах раздастся в 22:00 по киевскому времени.

В столице Дании местный "Копенгаген" примет английский "Манчестер Сити". Хозяева неожиданно пробились в 1/8 финала, оставив позади некогда грозный "Манчестер Юнайтед". В свою очередь "горожане" – действующий победитель турнира.

Параллельно состоится поединок в Лейпциге. Тамошний РБ под руководством Марко Розе будет противостоять вечному фавориту Лиги чемпионов – мадридскому "Реалу". В составе "сливочных" следует ожидать появления в основе украинца Андрея Лунина.

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей вторника в 1/8 финала Лиги чемпионов: