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Повернення Ліги чемпіонів 10 грудня: повний розклад матчів вівторка

Вівторок 10 грудня 2024 11:54
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Повернення Ліги чемпіонів 10 грудня: повний розклад матчів вівторка Фото: Поєдинок у Бергамо стане серйозним випробуванням для "Реала" (x.com/realmadrid)
Автор: Андрій Костенко

Основний раунд нинішнього сезону Ліги чемпіонів відновиться дев'ятьма поєдинками в низці європейських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Шостий тур головного єврокубка о 19:45 за київським часом відкриють два матчі. Іспанська "Жирона" без травмованого Віктора Циганков вдома зіграє проти лідера турніру – англійського "Ліверпуля". А в Загребі місцеве "Динамо" поміряється силами з шотландським "Селтіком".

О 22-й годині розпочнуться ще сім поєдинків. У центральному матчі вечора мадридський "Реал" протистоятиме на виїзді італійській "Аталанті". Ще один топ-матч відбудеться в німецькому Леверкузені, де місцевий "Байєр" прийме міланський "Інтер".

Крім того, французький "Брест" зустрінеться з нідерландським ПСВ, бельгійський "Брюгге" зійдеться з португальським "Спортінгом", німецький "Лейпциг" прийме англійську "Астон Віллу", а австрійський "Зальцбург" – французький ПСЖ.

У вечірньому слоті зіграє й чемпіон України. Донецький "Шахтар" у номінально домашньому матчі зійдеться з мюнхенською "Баварією".

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL. Безкоштовно в цифровому мовленні T2 матч "Брест" – ПСВ покаже телеканал "MEGOGO Спорт".

Перелік матчів вівторка в 6-му турі основного етапу Ліги чемпіонів:

  • 19:45, "Динамо" З – "Селтік"
  • 19:45, "Жирона" – "Ліверпуль"
  • 22:00, "Аталанта" – "Реал"
  • 22:00, "Байєр" – "Інтер"
  • 22:00, "Брест" – ПСВ
  • 22:00, "Брюгге" – "Спортінг"
  • 22:00, "Зальцбург" – ПСЖ
  • 22:00, "Лейпциг" – "Астон Вілла"
  • 22:00, "Шахтар" – "Баварія"

Повернення Ліги чемпіонів 10 грудня: повний розклад матчів вівторка

Топ-матчі 10 грудня

"Аталанта" в Бергамо спробує взяти реванш у "Реала" за поразку в Суперкубку УЄФА. У італійського клуба – три поразки від "Реала" в історії. Але саме зараз є чудовий шанс здобути першу перемогу.

Підопічні Джан П'єро Гасперіні набрали зараз дивовижний хід, здобувши у всіх турнірах дев'ять перемог поспіль. На вихідних "чорно-сині" завдяки успішним розіграшам стандартів дотиснули в рідних стінах "Мілан" (2:1), і продовжують очолювати таблицю Серії А. Натомість "Реал" протягом двох місяців чергує перемоги з поразками. Про високу стабільність "вершкових" говорити не доводиться.

Важливим для розподілу перших місць у таблиці ЛЧ буде й матч у Леверкузені, де "Байєр" зіграє з "Інтером". Підопічні Хабі Алонсо єдиної своєї поразки в ЛЧ зазнали місяць тому в Ліверпулі (0:4). В інших матчах здобули три перемоги та зіграли внічию.

"Інтер" наразі у загальній таблиці поступається лише "Ліверпулю". Підопічні Сімоне Індзагі не те що, жодного разу не поступились у ЛЧ, а й не пропустили жодного м'яча.

Повернення Ліги чемпіонів 10 грудня: повний розклад матчів вівторка

Раніше підготували прогноз на матч "Шахтар" – "Баварія" в Лізі чемпіонів.

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