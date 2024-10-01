Повернення Ліги чемпіонів 1 жовтня: повний розклад матчів вівторка

Основний раунд оновленої Ліги чемпіонів продовжиться у вівторок дев'ятьма поєдинками в різних місцях Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Ігровий вечір розпочнеться двома матчами в 19:45 за київським часом. Австрійський "Зальцбург" зустрінеться з французьким "Брестом", а німецький "Штутгарт" прийме празьку "Спарту".

Ще сім поєдинків заплановані на 22:00. На статус центрального претендують відразу два протистояння – лондонський "Арсенал" на власному полі позмагається з французьким "Парі Сен-Жермен", а леверкузенський "Байєр" удома зустрінеться з італійським "Міланом". Іспанська "Барселона" прийме швейцарський "Янг Бойз".

Дортмундська "Боруссія" на домашній арені протистоятиме шотландському "Селтіку". Міланський "Інтер" проекзаменує белградську "Црвену Звезду" вдома. Тим часом братиславський "Слован" українця Данила Ігнатенка прийме англійський "Манчестер Сіті", а нідерландський ПСВ зустрінеться з лісабонським "Спортінгом".

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" у цифровому мовленні T2 безкоштовно покаже матч "Інтернаціонале" проти "Црвени Звезди".

Перелік матчів вівторка в 2-му турі загального етапу Ліги чемпіонів: