Возвращение Лиги чемпионов 1 октября: полное расписание матчей вторника

Основной раунд обновленной Лиги чемпионов продолжится во вторник девятью поединками в разных местах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Игровой вечер начнется двумя матчами в 19:45 по киевскому времени. Австрийский "Зальцбург" встретится с французским "Брестом", а немецкий "Штутгарт" примет пражскую "Спарту".

Еще семь поединков запланировано на 22:00. На статус центрального претендуют сразу два противостояния – лондонский "Арсенал" на собственном поле сразится с французским "Пари Сен-Жермен", а леверкузенский "Байер" дома встретится с итальянским "Миланом". Испанская "Барселона" примет швейцарский "Янг-Бойз".

Дортмундская "Боруссия" на домашней арене будет противостоять шотландскому "Селтику". Миланский "Интер" проэкзаменирует белградскую "Црвену Звезду" дома. Тем временем братиславский "Слован" украинца Даниила Игнатенко примет английский "Манчестер Сити", а нидерландский ПСВ встретится с лиссабонским "Спортингом".

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" в цифровом вещании T2 бесплатно покажет матч "Интернационале" против "Црвены Звезды".

Список матчей вторника во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов: