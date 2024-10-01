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Возвращение Лиги чемпионов 1 октября: полное расписание матчей вторника

Европа, Вторник 01 октября 2024 11:55
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Возвращение Лиги чемпионов 1 октября: полное расписание матчей вторника Фото: "Канониры" и "горожане" получили соперников разного уровня (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Основной раунд обновленной Лиги чемпионов продолжится во вторник девятью поединками в разных местах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Игровой вечер начнется двумя матчами в 19:45 по киевскому времени. Австрийский "Зальцбург" встретится с французским "Брестом", а немецкий "Штутгарт" примет пражскую "Спарту".

Еще семь поединков запланировано на 22:00. На статус центрального претендуют сразу два противостояния – лондонский "Арсенал" на собственном поле сразится с французским "Пари Сен-Жермен", а леверкузенский "Байер" дома встретится с итальянским "Миланом". Испанская "Барселона" примет швейцарский "Янг-Бойз".

Дортмундская "Боруссия" на домашней арене будет противостоять шотландскому "Селтику". Миланский "Интер" проэкзаменирует белградскую "Црвену Звезду" дома. Тем временем братиславский "Слован" украинца Даниила Игнатенко примет английский "Манчестер Сити", а нидерландский ПСВ встретится с лиссабонским "Спортингом".

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" в цифровом вещании T2 бесплатно покажет матч "Интернационале" против "Црвены Звезды".

Список матчей вторника во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов:

  • "Зальцбург" – "Брест", 19:45
  • "Штутгарт" – "Спарта", 19:45
  • "Арсенал" – ПСЖ, 22:00
  • "Байер" – "Милан", 22:00
  • "Барселона" – "Янг Бойз", 22:00
  • "Боруссия" Д – "Селтик", 22:00
  • "Интер" – "Црвена Звезда", 22:00
  • ПСВ – "Спортинг", 22:00
  • "Слован" – "Манчестер Сити", 22:00

Возвращение Лиги чемпионов 1 октября: полное расписание матчей вторника

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Аталанты" перед Лигой чемпионов.

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