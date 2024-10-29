Повернення Кубка України 29-30 жовтня: повний розклад матчів 1/8 фіналу

Принциповий матч у місті Лева запланований на 18:00 за київським часом. Дербі відбудеться на "Арені Львів".

Ще сім поєдинків заплановані на середу. Друголіговий "Пробій" з Городенки прийме чернівецьку "Буковину" о 12-й годині. Натомість о 13:00 пролунає стартовий свисток у протистоянні клубу ЮКСА з Київщини та "Олександрії".

Ще два матчі розпочнуться о 15:30 – житомирське "Полісся" зустрінеться з "Кривбасом" із Кривого Рогу, а "Ворскла" з Полтави прийме київське "Динамо". О 18-й годині донецький "Шахтар" проекзаменує "Зорю" з Луганська.

Паралельно рівненський "Верес" зустрінеться зі столичною "Оболонню". У цей же час "Вікторія" зі Сум проведе номінально домашній поєдинок проти черкаського ЛНЗ. Стадія 1/8 фіналу складається з одного матчу, а чвертьфінали зіграють навесні 2025 року.

Список матчів 1/8 фіналу Кубка України 2024/25: