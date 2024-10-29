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Повернення Кубка України 29-30 жовтня: повний розклад матчів 1/8 фіналу

Львів, Вівторок 29 жовтня 2024 11:45
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Повернення Кубка України 29-30 жовтня: повний розклад матчів 1/8 фіналу Фото: Львівське дербі буде безкомпромісним (facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Антон Федорців

Другий за рангом національний футбольний турнір відновить змагання одним поєдинком у вівторок. У дербі Львова "Рух" прийме "Карпати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Принциповий матч у місті Лева запланований на 18:00 за київським часом. Дербі відбудеться на "Арені Львів".

Ще сім поєдинків заплановані на середу. Друголіговий "Пробій" з Городенки прийме чернівецьку "Буковину" о 12-й годині. Натомість о 13:00 пролунає стартовий свисток у протистоянні клубу ЮКСА з Київщини та "Олександрії".

Ще два матчі розпочнуться о 15:30 – житомирське "Полісся" зустрінеться з "Кривбасом" із Кривого Рогу, а "Ворскла" з Полтави прийме київське "Динамо". О 18-й годині донецький "Шахтар" проекзаменує "Зорю" з Луганська.

Паралельно рівненський "Верес" зустрінеться зі столичною "Оболонню". У цей же час "Вікторія" зі Сум проведе номінально домашній поєдинок проти черкаського ЛНЗ. Стадія 1/8 фіналу складається з одного матчу, а чвертьфінали зіграють навесні 2025 року.

Список матчів 1/8 фіналу Кубка України 2024/25:

  • "Рух" – "Карпати", 29 жовтня, 18:00
  • "Пробій" – "Буковина", 30 жовтня, 12:00
  • ЮКСА – "Олександрія", 30 жовтня, 13:00
  • "Полісся" – "Кривбас", 30 жовтня, 15:30
  • "Ворскла" – Динамо", 30 жовтня, 15:30
  • "Шахтар" – "Зоря", 30 жовтня, 18:00
  • "Верес" – "Оболонь", 30 жовтня, 18:00
  • "Вікторія" – ЛНЗ, 30 жовтня, 18:00

Повернення Кубка України 29-30 жовтня: повний розклад матчів 1/8 фіналу

До слова, раніше "Динамо" зіграло внічию з "Шахтарем" у Класичному УПЛ.

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