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Возвращение Кубка Украины 29-30 октября: полное расписание матчей 1/8 финала

Львов, Вторник 29 октября 2024 11:45
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Возвращение Кубка Украины 29-30 октября: полное расписание матчей 1/8 финала Фото: Львовское дерби будет бескомпромиссным (facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Антон Федорцив

Второй по рангу национальный футбольный турнир возобновит соревнования одним поединком во вторник. В дерби Львова "Рух" примет "Карпаты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Принципиальный матч в городе Льва запланирован на 18:00 по киевскому времени. Дерби состоится на "Арене Львов".

Еще семь поединков запланированы на среду. Второлиговый "Пробий" из Городенки примет черновицкую "Буковину" в 12 часов. В свою очередь 13:00 прозвучит стартовый свисток в противостоянии клуба ЮКСА из Киевской области и "Александрии".

Еще два матча начнутся в 15:30 – житомирское "Полесье" встретится с "Кривбассом" из Кривого Рога, а "Ворскла" из Полтавы примет киевское "Динамо". В 18 часов донецкий "Шахтер" проэкзаменует "Зарю" из Луганска.

Параллельно ровненский "Верес" встретится со столичной "Оболонью". В то же время "Виктория" из Сум проведет номинально домашний поединок против черкасского ЛНЗ. Стадия 1/8 финала состоит из одного матча, а четвертьфиналы сыграют весной 2025 года.

Список матчей 1/8 финала Кубка Украины 2024/25:

  • "Рух" – "Карпаты", 29 октября, 18:00
  • "Пробий" – "Буковина", 30 октября, 12:00
  • ЮКСА – "Александрия", 30 октября, 13:00
  • "Полесье" – "Кривбасс", 30 октября, 15:30
  • "Ворскла" – Динамо", 30 октября, 15:30
  • "Шахтер" – "Заря", 30 октября, 18:00
  • "Верес" – "Оболонь", 30 октября, 18:00
  • "Виктория" – ЛНЗ, 30 октября, 18:00

Возвращение Кубка Украины 29-30 октября: полное расписание матчей 1/8 финала

К слову, ранее "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" в Классическом УПЛ.

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