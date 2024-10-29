Возвращение Кубка Украины 29-30 октября: полное расписание матчей 1/8 финала
Второй по рангу национальный футбольный турнир возобновит соревнования одним поединком во вторник. В дерби Львова "Рух" примет "Карпаты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Принципиальный матч в городе Льва запланирован на 18:00 по киевскому времени. Дерби состоится на "Арене Львов".
Еще семь поединков запланированы на среду. Второлиговый "Пробий" из Городенки примет черновицкую "Буковину" в 12 часов. В свою очередь 13:00 прозвучит стартовый свисток в противостоянии клуба ЮКСА из Киевской области и "Александрии".
Еще два матча начнутся в 15:30 – житомирское "Полесье" встретится с "Кривбассом" из Кривого Рога, а "Ворскла" из Полтавы примет киевское "Динамо". В 18 часов донецкий "Шахтер" проэкзаменует "Зарю" из Луганска.
Параллельно ровненский "Верес" встретится со столичной "Оболонью". В то же время "Виктория" из Сум проведет номинально домашний поединок против черкасского ЛНЗ. Стадия 1/8 финала состоит из одного матча, а четвертьфиналы сыграют весной 2025 года.
Список матчей 1/8 финала Кубка Украины 2024/25:
- "Рух" – "Карпаты", 29 октября, 18:00
- "Пробий" – "Буковина", 30 октября, 12:00
- ЮКСА – "Александрия", 30 октября, 13:00
- "Полесье" – "Кривбасс", 30 октября, 15:30
- "Ворскла" – Динамо", 30 октября, 15:30
- "Шахтер" – "Заря", 30 октября, 18:00
- "Верес" – "Оболонь", 30 октября, 18:00
- "Виктория" – ЛНЗ, 30 октября, 18:00
К слову, ранее "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" в Классическом УПЛ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.