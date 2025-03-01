Возвращение Джедая: Цыганков отметился голом впервые за полгода (видео)

Полузащитник сборной Украины и испанской "Жироны" Виктор Цыганков забил гол и сделал ассист в матче с "Сельтой" в чемпионате Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Испания, Ла Лига, 26-й тур

"Жирона" - "Сельта" - 2:2

Голы: Цыганков, 21, Эррера, 69 - Лосада, 37, Алонсо, 51 (пенальти)

"Жирона", которая перед отчетным матчем в первенстве Ла Лиги шла 13-й, принимала "Сельту" из Виго, занимавшую 10-е место. Разница между соперниками составляли лишь одно очко.

Украинский вингер Цыганков вышел в стартовом составе хозяев и отметился голом уже на 21-й минуте. Он открыл счет, отправив мяч в ворота с близкого расстояния после скидки головой от Эрреры. Взятие ворот Цыганков отпраздновал в уже фирменном стиле: поднял над головой световой меч из "Звездных войн". Известно, что футболист является фанатом этой киносаги.

Цыханков с первым голом с августа



1-0 v Celta pic.twitter.com/Fkn1kac0yu - Заря Лондонск (@ZoryaLondonsk) 1 марта 2025 года

"Наш любимый Джедай", - мгновенно отреагировала пресс-служба каталонцев на это событие в соцсетях.

Отметим, что для Цыганкова это лишь второй гол в сезоне. В прошлый раз украинец забивал еще 29 августа 2024 года в ворота "Осасуны".

"Жирона" не сумела удержать преимущество и еще в первом тайме пропустила в ответ. А в начале второй половины игры "Сельта" получила право на пенальти и вышла вперед. Максимум, что удалось действующему бронзовому призеру чемпионата Испании - восстановить равновесие. За 20 минут до финального свистка отличился Эррера. Он замкнул передачу с углового, которую выполнил Цыганков. Таким образом украинец к голу добавил на свой счет еще и результативную передачу.

GOAL: Yangel Herrera

Girona 2-2 Celta Vigopic.twitter.com/Zlirx8E3Ul - Goals Xtra (@GoalsXtra) March 1, 2025

Получив одно очко, "Жирона" поднялась на 11-ю строчку и теперь с 32-мя пунктами идет в таблице сразу за "Сельтой". Впрочем, все еще изменится, когда завершатся все матчи текущего тура. Лидируют в чемпионате Испании "Барселона" и мадридский "Реал", которые набрали по 54 очка. На один балл от них отстает столичный "Атлетико".