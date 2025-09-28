UA

Повернення чемпіона: "Шахтар" знищив "Рух" і вийшов у лідери УПЛ

ФК "Шахтар" (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У неділю, 28 вересня, відбувся матч 7-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" здобув розгромну перемогу над львівським "Рухом" із рахунком 4:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Як розвивався матч

Рахунок було відкрито на 27-й хвилині. Лука Мейреллес відзначився другим голом у сезоні після точної передачі Артема Бондаренка.

Уже за чотири хвилини бразильський півзахисник Педріньйо подвоїв перевагу "гірників", скориставшись асистом Юхима Коноплі.

На початку другого тайму Педріньйо оформив дубль, забивши на 49-й хвилині. Останній м’яч зустрічі на 90-й хвилині забив Ізакі Сілва, який довів рахунок до розгромного.

"Рух" жодного разу не зміг серйозно загрожувати воротам суперника та зазнав чергової поразки.

Турнірне становище

Перемога дозволила "Шахтарю" одноосібно очолити турнірну таблицю УПЛ. Команда має 17 очок після семи матчів (5 перемог).

Найближчим переслідувачем є "Динамо" з 15-ма балами. Далі розташувалися "Металіст 1925" та "Колос" - по 14 очок, а п’ятірку лідерів замикає "Кривбас" із 13-ма.

"Рух" залишився на останньому місці з трьома очками після семи турів.

Що далі

Наступний матч "Шахтар" проведе 5 жовтня проти "ЛНЗ" у рамках УПЛ.

Перед цим "гірники" зіграють у Лізі конференцій проти шотландського "Абердіна".

УПЛ Шахтар Футбол