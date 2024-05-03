UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повернення біженців з-за кордону відкладається: оновлений прогноз до 2026 року

Фото: біженці почнуть повертатися в Україну у 2025 році (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

НБУ очікує повернення мігрантів в Україну у 2025-2026 роках, однак доволі повільне через дедалі більшу адаптацію до життя за кордоном. Ризики неповернення значної частини громадян залишаються високими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2024 року).

У 2024 році очікується подальший відплив зовнішніх мігрантів (близько 200 тис. осіб). Це припущення незначно погіршено порівняно з попереднім прогнозом НБУ за січень з урахуванням дещо більшого відпливу в І кварталі 2024 року.

З огляду на подальшу нормалізацію умов для функціонування української економіки у 2025 році та поступове скорочення програм підтримки українських мігрантів у країнах-реципієнтах очікується формування чистого повернення мігрантів в Україну орієнтовно в кількості 400 тис. осіб. У 2026 році цей процес пожвавиться та становитиме, за припущеннями НБУ, 800 тис. осіб.

Крім того, значною залишатиметься й кількість внутрішньо переміщених осіб, що відображатиметься на поглибленні диспропорцій на ринку праці.

Посилення ризиків

За прогнозом НБУ, ризики більшого відпливу мігрантів за кордон та тиску на бюджет і систему соціального захисту через внутрішню міграцію залишаються високими. Міграція може посилитися через збільшення інтенсивності бойових дій, обстрілів цивільної інфраструктури та подальших втрат для економіки України.

З огляду на адаптацію українців у країнах-реципієнтах в умовах затяжного характеру війни можливе подальше збільшення частки тих, хто відмовлятиметься повертатися чи відтерміновуватиме повернення. Еміграційні процеси можуть посилитися в результаті об’єднання родин за кордоном або через пошук більш високооплачуваної роботи. Це додатково послаблюватиме як відновлення внутрішнього попиту внаслідок зменшення кількості потенційних споживачів, так і пропозиції робочої сили, зазначили в НБУ.

"Посилюватимуться й диспропорції на ринку праці, що тиснутиме на затрати бізнесу на зарплати у бік збільшення з відповідним їх перенесенням на ціни", - додали в НБУ.

Біженці в Європі

Нагадаємо, протягом 2023 року кількість біженців з України збільшилась приблизно на 200 тисяч осіб.

За даними ООН, станом 14 березня 2024 року кількість біженців з України по всьому світу становила 6,486 млн осіб, з яких 5,983 млн перебувають у Європі, а 0,503 млн за її межами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України