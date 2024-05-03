Возвращение беженцев из-за границы откладывается: обновленный прогноз до 2026 года

В 2024 году ожидается дальнейший отток внешних мигрантов (около 200 тыс. человек). Это предположение незначительно ухудшилось по сравнению с предыдущим прогнозом НБУ за январь с учетом несколько большего оттока в I квартале 2024 года.

Учитывая дальнейшую нормализацию условий для функционирования украинской экономики в 2025 году и постепенное сокращение программ поддержки украинских мигрантов в странах-реципиентах, ожидается формирование чистого возвращения мигрантов в Украину ориентировочно в количестве 400 тыс. человек. В 2026 году этот процесс оживится и будет составлять, по предположениям НБУ, 800 тыс. человек.

Кроме того, значительно будет оставаться и количество внутренне перемещенных лиц, что будет отражаться на углублении диспропорций на рынке труда.

Усиление рисков

По прогнозу НБУ, риски большего оттока мигрантов за границу и давления на бюджет и систему социальной защиты из-за внутренней миграции остаются высокими. Миграция может усилиться из-за увеличения интенсивности боевых действий, обстрелов гражданской инфраструктуры и последующих потерь для экономики Украины.

Учитывая адаптацию украинцев в странах-реципиентах в условиях затяжного характера войны, возможно дальнейшее увеличение доли тех, кто будет отказываться возвращаться или будет откладывать возвращение. Эмиграционные процессы могут усилиться в результате объединения семей за границей или поиском более высокооплачиваемой работы. Это будет дополнительно ослаблять как восстановление внутреннего спроса вследствие уменьшения количества потенциальных потребителей, так и предложения рабочей силы, отметили в НБУ.

"Ужесточаться будут и диспропорции на рынке труда, что будет давить на затраты бизнеса на зарплаты в сторону увеличения с соответствующим их переносом на цены", - добавили в НБУ.

Беженцы в Европе

Напомним, в течение 2023 года количество беженцев из Украины увеличилось примерно на 200 тысяч человек.

По данным ООН, по состоянию на 14 марта 2024 года количество беженцев из Украины по всему миру составило 6,486 млн человек, из которых 5,983 млн находятся в Европе, а 0,503 млн за ее пределами.