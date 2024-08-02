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Повернення біженців в Україну відкладається ще на рік: оновлений прогноз НБУ

Україна, П'ятниця 02 серпня 2024 12:21
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Повернення біженців в Україну відкладається ще на рік: оновлений прогноз НБУ Фото: біженці почнуть повертатися в Україну у 2026 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Погіршення енергетичної ситуації та повільна нормалізація економічних умов зумовлять більший відплив мігрантів за кордон у 2024-2025 роках, ніж раніше очікувалося. Поступове повернення почнеться з 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2024 року).

У 2024-2025 роках очікується подальший відплив мігрантів за кордон (близько 400 та 300 тис. осіб відповідно). Це припущення погіршено порівняно з квітневим прогнозом у зв'язку зі значною руйнацією української енергетичної системи, що супроводжується тривалими відключеннями е/е та посилює ризики для опалювального сезону.

Повернення біженців в Україну відкладається ще на рік: оновлений прогноз НБУ

"Крім побутових складнощів, часті відключення негативно впливають на виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію. Крім того, міграцію зумовить повільна нормалізація економічних умов через високі безпекові ризики", - йдеться в огляді.

Очікується, що чисте повернення мігрантів в Україну почнеться у 2026 році та буде поступовим (близько 400 тис. осіб), оскільки через довгу тривалість перебування за кордоном адаптація на новому місці зросте, а умови в Україні, у тому числі через перебої з енергопостачанням, будуть складнішими, ніж передбачалося раніше.

Кількість внутрішньо переміщених осіб також залишатиметься значною, бо згідно з опитуваннями значна їх частка не має куди повертатися через значні руйнування, прогнозують в НБУ.

Посилення ризиків

Наразі переважають негативні ризики ще більшого відпливу мігрантів за кордон, меншого та пізнішого їх повернення. Вагомими чинниками цього можуть стати законодавчі рішення урядів країн-реципієнтів щодо поглиблення інтеграції українських мігрантів у країнах перебування, а їхніх дітей - в освітніх системах країн перебування, і, відповідно, збільшення схильності до об'єднання родин за кордоном. Це негативно впливатиме на пропозицію робочої сили та споживчий попит і стримуватиме зростання ВВП, зазначають НБУ.

"Значні зміни в структурі економіки та збільшення потреб у кваліфікованій робочій силі призводитимуть до подальшого посилення диспропорцій на ринку праці, що стимулюватиме зростання зарплат вище за зростання продуктивності в окремих секторах. Проте швидка відбудова житла, інфраструктури та збільшення кількості робочих місць завдяки пожвавленню економіки можуть зумовити активніше повернення мігрантів", - додали в НБУ.

Біженці в Європі

Протягом 2023 року кількість біженців з України збільшилась приблизно на 200 тисяч осіб. У першому півріччі кількість мігрантів за кордоном зросла майже на 240 тис. - до 6,58 млн осіб.

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на 15 липня 2024 року було зафіксовано в усьому світі 6,58 млн біженців з України (6,021 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,558 млн біженців за межами Європи).

Найбільше біженців було в таких країнах

  • Німеччина - 1,170 млн осіб
  • Польща - 957,5 тисяч осіб
  • Чехія - 346,8 тисяч осіб
  • Велика Британія - 242,4 тисяч осіб
  • Іспанія - 202,7 тисяч осіб
  • Італія - 170,6 тисяч осіб
  • Франція 67,6 тисяч осіб.

Повернення біженців в Україну відкладається ще на рік: оновлений прогноз НБУ

me.gov.ua

Нагадаємо, у квітні НБУ очікував, у 2024 році з України виїде 100 тисяч осіб. НБУ прогнозував, що у після зниження безпекових ризиків у 2025 році в Україну повернеться орієнтовно 400 тис. осіб.

Міжнародний валютний фонд очікує, що близько 2 млн українських біженців назавжди залишаться за кордоном після закінчення війни з Росією.

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