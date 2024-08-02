Возвращение беженцев в Украину откладывается еще на год: обновленный прогноз НБУ

Ухудшение энергетической ситуации и медленная нормализация экономических условий обусловят больший отток мигрантов за границу в 2024-2025 годах, чем ожидалось ранее. Постепенный возврат начнется с 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (июль 2024 года).

В 2024-2025 годах ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 и 300 тыс. человек соответственно). Это предположение ухудшилось по сравнению с апрельским прогнозом в связи со значительным разрушением украинской энергетической системы, что сопровождается длительными отключениями э/э и усугубляет риски для отопительного сезона.

"Помимо бытовых сложностей, частые отключения негативно влияют на производственные процессы, что уменьшает экономическую активность и спрос на рабочую силу, дополнительно стимулируя миграцию. Кроме того, миграцию обусловит медленная нормализация экономических условий из-за высоких рисков безопасности", - говорится в обзоре.

Ожидается, что чистый возврат мигрантов в Украину начнется в 2026 году и будет постепенным (около 400 тыс. человек), поскольку из-за длительной продолжительности пребывания за границей адаптация на новом месте возрастет, а условия в Украине, в том числе из-за перебоев с энергоснабжением, будут сложнее, чем предполагалось ранее.

Количество внутренне перемещенных лиц также будет оставаться значительным, поскольку согласно опросам значительной их доли некуда возвращаться из-за значительных разрушений, прогнозируют в НБУ.

Усиление рисков

Сейчас преобладают негативные риски еще большего оттока мигрантов за границу, меньшего и более позднего их возвращения. Весомыми факторами этого могут стать законодательные решения правительств стран-реципиентов по углублению интеграции украинских мигрантов в странах пребывания, а их детей - в образовательных системах стран пребывания и, соответственно, увеличению склонности к объединению семей за рубежом. Это будет негативно влиять на предложение рабочей силы и потребительский спрос и сдерживать рост ВВП, отмечают НБУ.

"Значительные изменения в структуре экономики и увеличения потребностей в квалифицированной рабочей силе будут приводить к дальнейшему усилению диспропорций на рынке труда, что будет стимулировать рост зарплат выше роста производительности в отдельных секторах. Однако быстрое восстановление жилья, инфраструктуры и увеличение количества рабочих мест благодаря оживлению экономики могут привести к более активному возвращению мигрантов", - добавили в НБУ.

Беженцы в Европе

В 2023 году количество беженцев из Украины увеличилось примерно на 200 тысяч человек. В первом полугодии количество мигрантов за рубежом возросло почти на 240 тыс. – до 6,58 млн человек.

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 15 июля 2024 года было зафиксировано по всему миру 6,58 млн беженцев из Украины (6,021 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,558 млн беженцев за пределами Европы).

Больше всего беженцев было в таких странах

Германия – 1,170 млн человек

Польша – 957,5 тысяч человек

Чехия – 346,8 тысяч человек

Великобритания – 242,4 тысяч человек

Испания – 202,7 тысяч человек

Италия – 170,6 тысяч человек

Франция - 67,6 тысячи человек.

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