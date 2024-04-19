Квадрати на мільйони. Як виглядає найдорожча квартира в Києві: фото

Ціни на квартири в Києві дуже різноманітні: можна знайти житло як бюджетне з невеликою площею, так і просторе, преміум-якості, яке коштує дуже дорого.

РБК-Україна проаналізувало актуальні ціни на квартири в Києві та знайшло кілька варіантів найдорожчих квартир, які пропонують на ринку.

Як виглядає найдорожча квартира в Києві

За даними сайтів з пошуку житла, найдорожчою з доступних варіантів в публічному доступі є 7-кімнатна квартира в житловому комплексі Diamond Hill площею 630 квадратних метрів. Її вартість – 9 450 000 доларів або 372 330 000 гривень.

Житло розташоване за адресою вулиця Івана Мазепи, 11Б. Покупцям обіцяють вражаючі панорамні види на Дніпро, парк Слави та Києво-Печерську Лавру.

Планування квартири – це вітальня з панорамними вікнами, кухня, гостьовий санвузол, пральна, господарська спальня зі своєю гардеробною та великою ванною кімнатою, ще дві спальні кімнати зі своїми окремими ванними кімнатами.

Фото: Найдорожча квартира в Києві (скриншот з сайту olx.ua)

"Житловий комплекс Diamond Hill розташований у самому серці Києва, в одному з найкрасивіших місць, на печерських пагорбах Дніпра, з якого відкривається панорамний вид на місто та Дніпро. Презентабельна вхідна група, ексклюзивне оздоблення площ загального користування мармуром. Підземний паркінг на 300 місць, сучасний фітнес-центр з басейном, тренажерний зал. Закрита прибудинкова територія, дитячий майданчик, цілодобова охорона", – описують пропозицію в оголошенні.

Від цього будинку всього дві хвилини до парку Слави, 10 хвилин до Маріїнського парку, 5 хвилин до станції метро Арсенальна. Судячи з опублікованих фото, в цьому житлі ще необхідно провести ремонт і закупити меблі.

Ремонт обіцяють виконати із високоякісних натуральних матеріалів.

Фото: Преміальний житловий комплекс в центрі Києва з видом на Дніпро і Лавру (facebook.com/diamond.hill)

В цьому ж житловому комплексі можна знайти й інші пропозиції дуже дорогого житла. Наприклад, п'ятикімнатна квартира площею 415 квадратних метрів з балконом продається за 5 800 000 доларів або 228 520 000 гривень. У житлі – вітальня з каміном, кухня, їдальня, кабінет, три спальні, дві з яких мають власний санвузол. Також у житлі є ванна кімната з вікном та просторий балкон.

Квартира з авторським дизайном, повністю укомплектована меблями та технікою преміум-класу. Є система "розумний дім", система зволоження повітря, серверна кімната, екран для домашнього кінотеатру.

Фото: Ще одна дорога квартира в тому самому житловому комплексі в центрі столиці (facebook.com/diamond.hill)