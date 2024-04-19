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Квадрати на мільйони. Як виглядає найдорожча квартира в Києві: фото

Україна, П'ятниця 19 квітня 2024 06:30
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Квадрати на мільйони. Як виглядає найдорожча квартира в Києві: фото Фото: ЖК Diamond Hill в центрі Києва (facebook.com/diamond.hill)
Автор: Катерина Гончарова

Ціни на квартири в Києві дуже різноманітні: можна знайти житло як бюджетне з невеликою площею, так і просторе, преміум-якості, яке коштує дуже дорого.

РБК-Україна проаналізувало актуальні ціни на квартири в Києві та знайшло кілька варіантів найдорожчих квартир, які пропонують на ринку.

Як виглядає найдорожча квартира в Києві

За даними сайтів з пошуку житла, найдорожчою з доступних варіантів в публічному доступі є 7-кімнатна квартира в житловому комплексі Diamond Hill площею 630 квадратних метрів. Її вартість – 9 450 000 доларів або 372 330 000 гривень.

Житло розташоване за адресою вулиця Івана Мазепи, 11Б. Покупцям обіцяють вражаючі панорамні види на Дніпро, парк Слави та Києво-Печерську Лавру.

Планування квартири – це вітальня з панорамними вікнами, кухня, гостьовий санвузол, пральна, господарська спальня зі своєю гардеробною та великою ванною кімнатою, ще дві спальні кімнати зі своїми окремими ванними кімнатами.

Квадрати на мільйони. Як виглядає найдорожча квартира в Києві: фото

Фото: Найдорожча квартира в Києві (скриншот з сайту olx.ua)

"Житловий комплекс Diamond Hill розташований у самому серці Києва, в одному з найкрасивіших місць, на печерських пагорбах Дніпра, з якого відкривається панорамний вид на місто та Дніпро. Презентабельна вхідна група, ексклюзивне оздоблення площ загального користування мармуром. Підземний паркінг на 300 місць, сучасний фітнес-центр з басейном, тренажерний зал. Закрита прибудинкова територія, дитячий майданчик, цілодобова охорона", – описують пропозицію в оголошенні.

Квадрати на мільйони. Як виглядає найдорожча квартира в Києві: фотоВід цього будинку всього дві хвилини до парку Слави, 10 хвилин до Маріїнського парку, 5 хвилин до станції метро Арсенальна. Судячи з опублікованих фото, в цьому житлі ще необхідно провести ремонт і закупити меблі.

Ремонт обіцяють виконати із високоякісних натуральних матеріалів.

Квадрати на мільйони. Як виглядає найдорожча квартира в Києві: фотоФото: Преміальний житловий комплекс в центрі Києва з видом на Дніпро і Лавру (facebook.com/diamond.hill)

В цьому ж житловому комплексі можна знайти й інші пропозиції дуже дорогого житла. Наприклад, п'ятикімнатна квартира площею 415 квадратних метрів з балконом продається за 5 800 000 доларів або 228 520 000 гривень. У житлі – вітальня з каміном, кухня, їдальня, кабінет, три спальні, дві з яких мають власний санвузол. Також у житлі є ванна кімната з вікном та просторий балкон.

Квартира з авторським дизайном, повністю укомплектована меблями та технікою преміум-класу. Є система "розумний дім", система зволоження повітря, серверна кімната, екран для домашнього кінотеатру.

Квадрати на мільйони. Як виглядає найдорожча квартира в Києві: фото

Квадрати на мільйони. Як виглядає найдорожча квартира в Києві: фотоФото: Ще одна дорога квартира в тому самому житловому комплексі в центрі столиці (facebook.com/diamond.hill)

Відзначимо, в Києві активізується ринок продажів житла. Частково це відбувається завдяки програмі вигідних кредитів єОселя. Чому дорожчає житло у столиці та яка ситуація з цінами зараз – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також юрист розповіла РБК-Україна, які ризики купівлі житла в новобудові під час війни та як їх уникнути.

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