Этаж имеет значение? Как сэкономить при покупке квартиры в Киеве

На цены в недвижимости влияет множество факторов: далеко ли квартира от метро, в каком состоянии жилье и есть ли ремонт. Часто учитывают и то, на каком этаже находится объект недвижимости.

Зависит ли цена от этажа и что больше всего интересует покупателей при выборе квартир сейчас, в комментарии РБК-Украина рассказывает столичный риелтор и специалист по рынку недвижимости Людмила Колесник.

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От чего зависят цены на жилье в Киеве

Этаж, на котором находится квартира – только один из целого списка факторов, формирующих стоимость жилья. За сколько продают и покупают недвижимость, зависит от многих факторов. В частности:

Концепция и формат ЖК, если это новостройка; Инфраструктура района (есть ли рядом парк, как далеко магазины, детские сады и школы); Транспортная доступность (далеко или близко от метро, рядом ли трамваи автобусы и как далеко идти к остановке); Состояние жилья (надо ли вкладывать деньги в ремонт); Планировка квартиры; Количество квадратных метров и другие факторы.

Фото: Не этажом единым. Стоимость жилья в Киеве формируют многие факторы (facebook.com/ParkoviOzera)

Дешевле ли квартиры на высоких этажах

Этажность дома, в котором продается квартира, тоже часто играет роль при формировании цен. Однако эти тенденции существенно изменились за время войны.

Раньше покупателям часто рекламировали панорамные виды на Киев в жилье на высоких этажах. Но сейчас такие квартиры практически не покупают из-за постоянной угрозы обстрелов и атаки шахедов. А еще несколько лет назад во многих домах дешевле были именно первые этажи.

Жилье на верхних этажах в многоквартирных ЖК в последнее время продать стало гораздо труднее, констатирует специалист по недвижимости Людмила Колесник.

"Если есть, например, квартира на 25-м этаже в 25-этажном доме, то продать ее будет труднее. Это важно именно при покупке, а вот при аренде играет уже не столь важную роль", – говорит она.

Риелтор приводит пример: часто цена за аналогичное жилье на высоких и низких этажах может отличаться на 3-4 тысячи долларов. На более высоких этажах может быть дешевле, а ниже 10-го – дороже.

Но какой бы этаж ни был, сейчас в Киеве покупателей жилья не так много, как было раньше. Все это – из-за неопределенности в стране во время войны.

"Сейчас рынок диктует покупатель. Раньше я работала со стороны владельца и получала очень много звонков и просмотров, а сама квартира быстро продавалась. Но сейчас уже нужно приложить действительно много усилий, чтобы продать. Если покупатель готов купить, но дает более низкую цену, то владелец за такую сумму и продает. Например, недавно продавец выставил квартиру за 89 тысяч долларов, а продал за 85", – делится наблюдениями специалист.

Во время войны клиентам также стало важно наличие укрытия рядом с домом. Укрытие, куда можно быстро спуститься в случае воздушной тревоги и ракетной опасности,

"Укрытие рядом с домом интересует и тех, кто арендует, и кто покупает. Это очень важно для людей с точки зрения безопасности", – отмечает Людмила.

Фото: Квартира на высоких этажах во время войны может стоить на несколько тысяч долларов дешевле (facebook.com/Varshavskyplus)

Квартира на нижних этажах. Плюсы и минусы

Жилье на более низких этажах имеет свои плюсы и минусы. В старом жилом фонде могут мешать старые коммуникации, подвал и незваные гости, но для квартир в новостройках обычно это в основном не актуально. На первых этажах можно не переживать, что сломается лифт, и также оттуда можно быстрее спуститься в укрытие.

"Золотой серединой" считаются средние этажи. Жилье на 3-8 этажах – уютное и комфортное: есть и виды из окна, но и вниз спускаться недалеко. До широкомасштабной войны, по отзывам специалистов, именно такие этажи пользовались наибольшей популярностью. Война многое изменила, и сейчас на первый план для всех покупателей выходит безопасность.

"В выборе этажа все очень индивидуально и очень относительно. Когда дело доходит до договора купли-продажи, то учитываются все факторы в комплексе, а не какой-то один. Например, в доме рядом с критической инфраструктурой квартиру на 24 этаже вряд ли быстро купят, а вот жилье на 24 этаже в другом районе, но с хорошей транспортной развязкой и парком рядом – приобретут", – комментирует собеседница.