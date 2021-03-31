Поверенная США о разговоре Байдена с Зеленским: он будет, нет сомнений

"Речь госсекретаря США Блинкена (Энтони Блинкен - ред.) подтверждает, что Украина будет приоритетом для администрации Байдена, и нет сомнений, что телефонный разговор между президентом Байденом и президентом Зеленским произойдет", - сказала она.

При этом заместитель политического советника Линетт Бенке отметила, что не стоит забывать, сколько было достигнуто на других уровнях.

"В начале февраля, очень быстро после начала работы этой администрации, Государственный секретарь Блинкен разговаривал со своим коллегой, министром иностранных дел Кулебой. Министр обороны Таран разговаривал с министром обороны Остином. Глава Офиса президента Ермак разговаривал с советником по национальной безопасности США Салливаном. В ближайшее время состоятся контакты других чиновников. И каждый день наше посольство в Киеве работает с украинскими коллегами над нашими совместными приоритетами", - пояснила Бенке.

Она добавила, что помощь США в области безопасности и развития не будет уменьшаться в дальнейшем.

"Чтобы привести конкретный пример, мы объявили очередной транш в размере 125 млн долларов на помощь в области безопасности 5 марта", - сказала Бенке.