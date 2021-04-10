Поверенная в делах США о российской пропаганде: Украине достается больше всех

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что не только Украина, но и другие государства сталкиваются с российской пропагандой. Однако нашему государству достается больше всего.

"Не только Украина, но и другие государства сталкиваются с российской пропагандой, искажением информации. Мы тоже с этим сталкиваемся, но Украине достается больше всего. Россия использует различные ресурсы для распространения фейков", - отметила Квин.

Поверенная в делах США отметила, что один из ярких примеров - ситуация с коронавирусом.

"В частности, дезинформация относительно вакцин, одобренных ВОЗ... Через здоровье украинцев Россия пытается ослабить Украину. Мы сотрудничаем с Киевом, чтобы уменьшить это влияние", - отметила она.