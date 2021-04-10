UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Поверенная в делах США о российской пропаганде: Украине достается больше всех

Автор: Юлия Струк

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что не только Украина, но и другие государства сталкиваются с российской пропагандой. Однако нашему государству достается больше всего.

Об этом она рассказала в интервью программе "Факты ICTV".

"Не только Украина, но и другие государства сталкиваются с российской пропагандой, искажением информации. Мы тоже с этим сталкиваемся, но Украине достается больше всего. Россия использует различные ресурсы для распространения фейков", - отметила Квин.

Поверенная в делах США отметила, что один из ярких примеров - ситуация с коронавирусом.

"В частности, дезинформация относительно вакцин, одобренных ВОЗ... Через здоровье украинцев Россия пытается ослабить Украину. Мы сотрудничаем с Киевом, чтобы уменьшить это влияние", - отметила она.

Напомним, Квин заявила, что проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия. Без ее конструктивной позиции не будет прогресса.

Как писало РБК-Украина, посольство Украины в Латвии заявило, что против посла Александра Мищенко и сотрудников дипмиссии пророссийские силы развернули кампанию по дискредитации. Как "инструмент" они используют высказывания, интервью и данные из открытых источников, фальсифицируя их.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкипропаганда
Читайте также
Поверенная в делах США: проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия
ОБСЕ соберется на спецзаседание из-за войск России возле украинских границ
Прогноз погоды