Поверенная в делах США: проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия . Без ее конструктивной позиции не будет прогресса.

"Проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия. Каким бы ни был формат - минский или нормандский - без честной и конструктивной позиции России не будет прогресса. США подтверждают свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, но нам еще нужно много работать с Украиной и партнерами, чтобы воцарился мир. Важно, чтобы Россия начала в том формате, который уже существует", - заявила поверенное.

Она подчеркнула, что администрация Байдена поддерживает территориальную целостность Украины.

"Мы от этого не отступим. Главный вызов - это Россия, она должна прекратить агрессию против Украины", - отметила Квин.