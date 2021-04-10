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Поверенная в делах США о российской пропаганде: Украине достается больше всех

Новина українською → Украина, Суббота 10 апреля 2021 17:23
Поверенная в делах США о российской пропаганде: Украине достается больше всех Фото: Кристина Квин (usembassykyiv twitter.com)
Автор: Юлия Струк

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что не только Украина, но и другие государства сталкиваются с российской пропагандой. Однако нашему государству достается больше всего.

Об этом она рассказала в интервью программе "Факты ICTV".

"Не только Украина, но и другие государства сталкиваются с российской пропагандой, искажением информации. Мы тоже с этим сталкиваемся, но Украине достается больше всего. Россия использует различные ресурсы для распространения фейков", - отметила Квин.

Поверенная в делах США отметила, что один из ярких примеров - ситуация с коронавирусом.

"В частности, дезинформация относительно вакцин, одобренных ВОЗ... Через здоровье украинцев Россия пытается ослабить Украину. Мы сотрудничаем с Киевом, чтобы уменьшить это влияние", - отметила она.

Напомним, Квин заявила, что проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия. Без ее конструктивной позиции не будет прогресса.

Как писало РБК-Украина, посольство Украины в Латвии заявило, что против посла Александра Мищенко и сотрудников дипмиссии пророссийские силы развернули кампанию по дискредитации. Как "инструмент" они используют высказывания, интервью и данные из открытых источников, фальсифицируя их.

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Поверенная в делах США о российской пропаганде: Украине достается больше всех
Поверенная в делах США о российской пропаганде: Украине достается больше всех
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