Повірена у справах США про російську пропаганду: Україні дістається найбільше

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що не лише Україна, а й інші держави стикаються з російською пропагандою. Однак нашій державі дістається найбільше.

"Не лише Україна, а й інші держави стикаються з російською пропагандою, перекручуванням інформації. Ми теж з цим стикаємось, але Україні дістається найбільше. Росія використовує різні ресурси для поширення фейків", - зазначила Квін.

Повірена у справах США зазначила, що один з яскравих прикладів - ситуація з коронавірусом.

"Зокрема, дезінформація щодо вакцин, схвалених ВООЗ... Через здоров'я українців Росія намагається послабити Україну. Ми співпрацюємо з Києвом, щоб зменшити цей вплив", - зазначила вона.