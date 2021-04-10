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Повірена у справах США про російську пропаганду: Україні дістається найбільше

Новость на русском → Україна, Субота 10 квітня 2021 17:23
Повірена у справах США про російську пропаганду: Україні дістається найбільше Фото: Крістіна Квін (usembassykyiv twitter.com)
Автор: Юлія Струк

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що не лише Україна, а й інші держави стикаються з російською пропагандою. Однак нашій державі дістається найбільше.

Про це вона розповіла в інтерв'ю програмі "Факти ICTV".

"Не лише Україна, а й інші держави стикаються з російською пропагандою, перекручуванням інформації. Ми теж з цим стикаємось, але Україні дістається найбільше. Росія використовує різні ресурси для поширення фейків", - зазначила Квін.

Повірена у справах США зазначила, що один з яскравих прикладів - ситуація з коронавірусом.

"Зокрема, дезінформація щодо вакцин, схвалених ВООЗ... Через здоров'я українців Росія намагається послабити Україну. Ми співпрацюємо з Києвом, щоб зменшити цей вплив", - зазначила вона.

Нагадаємо, Квін заявила, що проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія. Без її конструктивної позиції не буде прогресу.

Як писало РБК-Україна, посольство України в Латвії заявило, що проти посла Олександра Міщенка і співробітників дипмісії проросійські сили розгорнули кампанію з дискредитації. Як "інструментів" вони використовують висловлювання, інтерв'ю та дані з відкритих джерел, фальсифікуючи їх.

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Повірена у справах США про російську пропаганду: Україні дістається найбільше
Повірена у справах США про російську пропаганду: Україні дістається найбільше
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