Повербанки, генератори, зарядні станції. Що відбувається з цінами через відключення світла

Регулярні відключення електроенергії впливають на ціни повербанків, генераторів, зарядних станцій та інших приладів, що роблять наше життя трохи більш комфортним в умовах воєнного часу.

Чому і як сильно ростуть ціни - читайте в огляді РБК-Україна за результатами опитування популярних торгових мереж і маркетплейсів.

Що кажуть в Comfy

Зарядні станції та генератори – достатньо нова категорія "енергетичних" товарів для українського ринку. Якщо про повербанки українці знали задовго до початку повномасштабної війни, то про зарядні станції до перших блекаутів багато хто взагалі не чув. В результаті, до сьогодні на ринку існує дефіцит зарядних станцій.

Багато товару було завезено в Україну в жовтні-листопаді 2023 року, коли постачальники готувалися до нових масових відключень світла, розказують в компанії Comfy. Але оскільки згаданий період було пройдено практично без відключень, товар перестали купувати. На початку 2024 року постачальники були вимушені продавати зарядні станції за заниженими цінами.

І раптом, протягом двох тижнів у кінці травня – на початку червня всі запаси товарів, які залишалися з минулої осені, були розпродані. При цьому ціни за два тижні зросли в середньому на 20%. Наразі в Україні знову відчувається суттєвий дефіцит. Все, що завозиться, продається "з коліс". І ціни продовжують зростати.

"Наприклад, є зарядні станції однієї з найпопулярніших марок. Вони тривалий час продавалася в магазинах мережі за 7 999 грн. Зараз вони коштують вже 11 999 грн. Або ті, які коштували раніше 29 999 грн, зараз коштують 37 999 грн. І, скоріш за все, ціна не фінальна", - прогнозують в торговій мережі.

Перш за все, здорожчання можливе через збільшення собівартості комплектуючих до зарядних станцій, ріст курсу долара, додаткові витрат на логістику імпорту та великий попит в країні, а також відсутність необхідної кількості товарів у Європі.

А що на Prom.ua

Директорка з комунікацій маркетплейса Prom.ua Юлія Новаченко констатує, що товари для енергонезалежності зараз - одна з найбільш зростаючих категорій за кількістю замовлень. Станом на початок червня середній приріст (тиждень то тижня) кількості замовлень у категоріях "генератори та портативні зарядні станції" складав 2,5-3 рази.

Середній чек у категорії «генератори» складає 15 тисяч гривень; у категорії "акумулятори, зарядні станції" — 7,5 тисяч гривень.

Ціни на товари для енергонезалежності ростуть (фото: Getty Images)

Важливо пам’ятати, що середній чек — це не середня ціна приладу. "Середній чек — це скільки в середньому витрачав один покупець під час покупки товару в категорії генераторів чи акумуляторів", - пояснює співрозмовниця РБК-Україна.

А що в мережі "Фокстрот"

Зарядні станції

За першу декаду червня продажі зарядних станцій перевищили відповідні показники за попередні п’ять місяців. Попит наразі в десятки разів вищий за звичайний, практично рівномірний по всій країні та продовжує зростати, розказує менеджер з категорійного збуту мережі "Фокстрот" Євген Таран.

"Як приклад, велика поставка станцій BLUETTI, яка надійшла нам 30 травня, а фізично була в продажу з 3 червня, розпродана ще до відвантаження на магазини. Все розлетілося через інтернет-замовлення, тільки-но товар можна було додати в кошик. Аналогічна ситуація - у постачальників. Європейські склади пустішають буквально за години", - каже співрозмовник РБК-Україна.

В компанії прогнозують, що деякі моделі зарядних станцій будуть в дефіциті і за новими, підвищеними цінами від постачальників. На ціну впливає логістика, яка дорожчає, а також дефіцит кадрів серед водійського складу. Крім того, ріст цін спровокований величезним попитом, чим користуються виробники і постачальники.

Наприклад, найдешевша та найпопулярніша модель станції EcoFlow до середини травня пропонувалася постачальником за роздрібною ціною 8 888 грн, а на початку червня ціна становила вже 10 999 грн.

Повербанки

За першу декаду червня продажі повербанків співставні з об’ємами за попередні 5 місяців. Серед покупців переважають запити здебільшого на позиції великої ємності, які можуть заряджати і ноутбук, і смартфон. Споживачі купують одразу по два - три, навіть по 10 повербанків – собі, дітям, батькам.

У "Фокстрот" стверджують, що виробники вже почали піднімати ціни для постачальників на повербанки, хоча менш відчутно, ніж на зарядні станції. "Наприклад, якщо раніше повербанк нам завозили за роздрібною ціною 1200 гривень, то зараз це вже 1400 грн. Але після нових поставок вартість може піти відчутно вгору – ще десь до 30%", - прогнозує Євген Таран.

В компанії зазначають, що покупці дедалі стають більш обізнаними, свідомо підходять до вибору товару, який допоможе не залишитися без світла і мобільного зв'язку. Зокрема, покупці звертають увагу на бренд, технічні та якісні характеристики необхідного пристрою, швидкість зарядки станції, повербанку та самого гаджету від них, а також наявний сервіс, який може надати лише офіційний постачальник в Україні.

Якщо говорити про зарядні станції, варто відзначити, що споживачі почали віддавати перевагу приладам більшої потужності, щоб можна було забезпечити роботу холодильника, телевізора, газового котла. Або ж навпаки – шукають максимально бюджетний варіант, щоб просто підзарядити свої гаджети, забезпечити роботу роутера тощо.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших.

В "Укренерго" раніше пояснювали, що різні інтервали відключень світла та різні сумарні добові відключення в містах обумовлені кількістю критичної інфраструктури.