Повені в Угорщині призвели до суперечок між Орбаном та опозицією

"Очікується, що максимум (рівня води - ред.) буде десь у четвер в Будапешті. Фактично, значна частина прибережного Дунаю в Будапешті закрита. Тобто, відбувається відповідна підготовка. І на цьому тлі дуже посилена політична боротьба. В першу чергу Орбан і угорська влада використовує для підкріплення своєї влади", - каже Томпа.

За його словами, прем'єр-міністр Віктор Орбан використовує стихійне лихо для критики опозиційних сил.

"Йде максимальне знецінення, очорнення опозиції. Причому всієї опозиції, в першу чергу Петера Мадяра (лідер опозиційної партії TISZA - ред.) І використовують, знову ж таки, на жаль, оце горе, що тепер спіткає Угорщину", - зазначає Томпа.

Водночас, лідер опозиції критикує центральну владу за незалежну підготовку до стримування повені.

"Я чув від представників влади, що нібито угорська опозиція і Петер Мадяр використовує, знову ж таки, всі ці моменти для того, щоб ще більше заявити про себе. Він справді виходить прямо на ці канали, виходить на ці бар'єри, що будують, і він теж там допомагає. І він питає: "даруйте, а я не бачу де ж угорська армія, де інші структури, які повинні цим займатися", - підкреслює він.

Зазначимо, в країнах Центральної та Східної Європи пройшов шторм "Борис", який спричинив сильні зливи та повені. Найбільших збитків зазнали Чехія, Польща, Австрія, Словаччина, Румунія та Угорщина.

Детальніше про те, чому угорська влада часто виступає проти України і що відбувається в політикумі Угорщини - читайте невдовзі на РБК-Україна.