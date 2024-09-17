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Наводнения в Венгрии привели к спорам между Орбаном и оппозицией

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук, Роман Кот

Недавние наводнения в Венгрии, вызванные штормом "Борис", привели к политическим спорам между премьер-министром Виктором Орбаном и лидером оппозиции Петером Мадьяром.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа.

"Ожидается, что максимум (уровня воды - ред.) будет где-то в четверг в Будапеште. Фактически, значительная часть прибрежного Дуная в Будапеште закрыта. То есть, происходит соответствующая подготовка. И на этом фоне очень усилена политическая борьба. В первую очередь Орбан и венгерские власти используют для подкрепления своей власти", - говорит Томпа. 

По его словам, премьер-министр Виктор Орбан использует стихийное бедствие для критики оппозиционных сил. 

"Идет максимальное обесценивание, очернение оппозиции. Причем всей оппозиции, в первую очередь Петера Мадьяра (лидер оппозиционной партии TISZA - ред.) и используют, опять же, к сожалению, это горе, что теперь постигает Венгрию", - отмечает Томпа. 

В то же время, лидер оппозиции критикует центральную власть за независимую подготовку к сдерживанию наводнения.

"Я слышал от представителей власти, что якобы венгерская оппозиция и Петер Мадьяр использует, опять же, все эти моменты для того, чтобы еще больше заявить о себе. Он действительно выходит прямо на эти каналы, выходит на эти барьеры, которые строят, и он тоже там помогает. И он спрашивает: «извините, а я не вижу где же венгерская армия, где другие структуры, которые должны этим заниматься", - подчеркивает он.

Отметим, в странах Центральной и Восточной Европы прошел шторм "Борис", который вызвал сильные ливни и наводнения. Наибольший ущерб понесли Чехия, Польша, Австрия, Словакия, Румыния и Венгрия.

Подробнее о том, почему венгерская власть часто выступает против Украины и что происходит в политикуме Венгрии - читайте вскоре на РБК-Украина.

Наводнение в Европе

На выходных в Центральной и Восточной Европе прошел шторм "Борис", вызвавший сильные ливни и наводнения. Число погибших в результате непогоды в Европе уже достигло 16 человек и продолжает расти. Новые жертвы были зафиксированы в Чехии, Польше и Австрии, а на востоке Румынии затоплены целые села.

Польский журналист Radio Reset Obywatelski Игорь Кравец в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина сообщил, что количество пострадавших может достигать десятков тысяч. В первую очередь пострадало имущество, поскольку вода достигла первых этажей в затопленных городах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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ВенгрияВиктор Орбан