Наводнения в Венгрии привели к спорам между Орбаном и оппозицией

"Ожидается, что максимум (уровня воды - ред.) будет где-то в четверг в Будапеште. Фактически, значительная часть прибрежного Дуная в Будапеште закрыта. То есть, происходит соответствующая подготовка. И на этом фоне очень усилена политическая борьба. В первую очередь Орбан и венгерские власти используют для подкрепления своей власти", - говорит Томпа.

По его словам, премьер-министр Виктор Орбан использует стихийное бедствие для критики оппозиционных сил.

"Идет максимальное обесценивание, очернение оппозиции. Причем всей оппозиции, в первую очередь Петера Мадьяра (лидер оппозиционной партии TISZA - ред.) и используют, опять же, к сожалению, это горе, что теперь постигает Венгрию", - отмечает Томпа.

В то же время, лидер оппозиции критикует центральную власть за независимую подготовку к сдерживанию наводнения.

"Я слышал от представителей власти, что якобы венгерская оппозиция и Петер Мадьяр использует, опять же, все эти моменты для того, чтобы еще больше заявить о себе. Он действительно выходит прямо на эти каналы, выходит на эти барьеры, которые строят, и он тоже там помогает. И он спрашивает: «извините, а я не вижу где же венгерская армия, где другие структуры, которые должны этим заниматься", - подчеркивает он.

Отметим, в странах Центральной и Восточной Европы прошел шторм "Борис", который вызвал сильные ливни и наводнения. Наибольший ущерб понесли Чехия, Польша, Австрия, Словакия, Румыния и Венгрия.

Подробнее о том, почему венгерская власть часто выступает против Украины и что происходит в политикуме Венгрии - читайте вскоре на РБК-Украина.