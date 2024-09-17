ua en ru
Вт, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повені в Угорщині призвели до суперечок між Орбаном та опозицією

Вівторок 17 вересня 2024 14:26
UA EN RU
Повені в Угорщині призвели до суперечок між Орбаном та опозицією Фото: премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Роман Кот

Нещодавні повені в Угорщині, спричинені штормом “Борис”, призвели до політичних суперечок між прем’єр-міністром Віктором Орбаном та лідером опозиції Петером Мадяром.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа.

"Очікується, що максимум (рівня води - ред.) буде десь у четвер в Будапешті. Фактично, значна частина прибережного Дунаю в Будапешті закрита. Тобто, відбувається відповідна підготовка. І на цьому тлі дуже посилена політична боротьба. В першу чергу Орбан і угорська влада використовує для підкріплення своєї влади", - каже Томпа.

За його словами, прем'єр-міністр Віктор Орбан використовує стихійне лихо для критики опозиційних сил.

"Йде максимальне знецінення, очорнення опозиції. Причому всієї опозиції, в першу чергу Петера Мадяра (лідер опозиційної партії TISZA - ред.) І використовують, знову ж таки, на жаль, оце горе, що тепер спіткає Угорщину", - зазначає Томпа.

Водночас, лідер опозиції критикує центральну владу за незалежну підготовку до стримування повені.

"Я чув від представників влади, що нібито угорська опозиція і Петер Мадяр використовує, знову ж таки, всі ці моменти для того, щоб ще більше заявити про себе. Він справді виходить прямо на ці канали, виходить на ці бар'єри, що будують, і він теж там допомагає. І він питає: "даруйте, а я не бачу де ж угорська армія, де інші структури, які повинні цим займатися", - підкреслює він.

Зазначимо, в країнах Центральної та Східної Європи пройшов шторм "Борис", який спричинив сильні зливи та повені. Найбільших збитків зазнали Чехія, Польща, Австрія, Словаччина, Румунія та Угорщина.

Детальніше про те, чому угорська влада часто виступає проти України і що відбувається в політикумі Угорщини - читайте невдовзі на РБК-Україна.

Повінь у Європі

На вихідних в Центральній та Східній Європі пройшов шторм "Борис", який викликав сильні зливи та повені. Кількість загиблих унаслідок негоди в Європі вже досягла 16 осіб і продовжує зростати. Нові жертви зафіксовано в Чехії, Польщі та Австрії, а на сході Румунії затоплені цілі села.

Польський журналіст Radio Reset Obywatelski Ігор Кравець у коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна повідомив, що кількість постраждалих може сягати десятків тисяч. Насамперед постраждало майно, оскільки вода досягла перших поверхів у затоплених містах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Віктор Орбан
NEWS
Страта військовополоненого мечем. Офіс генпрокурора розпочав розслідування
Страта військовополоненого мечем. Офіс генпрокурора розпочав розслідування
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією