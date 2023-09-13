Повені в Лівії: повідомляють про понад 5000 загиблих

В східному місті Дерна, яке зазнало найбільших руйнувань, близько 6000 людей залишаються зниклими безвісти, сказав міністр охорони здоров’я в східній адміністрації Лівії Осман Абдулджаліл Він назвав ситуацію "катастрофічною", коли відвідував місто в понеділок. За даними влади, в місті змито цілі квартали.

Повені в Лівії

В Лівії вже кілька днів вирує штом "Деніель", через що в країні спостерігаються масові повені. А 12 вересня стало відомо про прорив дамби біля східного міста Дерна.

Лише в перший день катастрофи повідомлялось про понад 2000 загиблих та 5-6 тисяч зниклих безвісти.

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